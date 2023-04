Tres victorias y un empate del Club Atlético sobre los equipos de 25 de Mayo

Los equipos de hockey del Club Atlético 9 de Julio viajaron el sábado a la ciudad de 25 de Mayo para enfrentar a los del Club 25 Hockey, por la disputa de la quinta fecha de los torneos de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, con tres importantes victorias logradas en las categorías formativas y un empate en la superior.

En la categoría menor, Sub 14, con un equipo todavía en formación, mostró que se va afianzando y logró un buen triunfo por 2 a 0, con goles de Lucía Más y de Inés Ibarra; luego, en Sub 16 resultó muy superior Atlético, ganando 3 a 0, con dos goles de Eugenia Vanina y uno de Mora Sasso; y en Sub 19, nuevamente ganaron las Nuevejulienses, por 2 a 0, con goles de Julieta Rocca y Ana Vanina.

Finalmente, la 1ª división tuvo un partido difícil, ante un equipo que venía de golear a El Linqueño y a Huracán, pero de todos modos fue superior, convirtiendo de nuevo Ana Vanina a los 27’ y Atlético podría haber hecho más pero no pudo superar a la defensa local y faltando segundos para terminar el partido, en una jugada confusa 25 de Mayo logró la igualdad, que no reflejó lo sucedido en el campo de juego.