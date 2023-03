Plazo fijo: ¡todo lo que conocías va a cambiar!

Hace muchos años que soy docente de nivel secundario, al comenzar un tema nuevo les pregunto a mis alumnos, qué saben o qué conocen sobre ese concepto.

Hagamos ese mismo ejercicio. Te pregunto: ¿Qué es un plazo fijo?

Pausa para que pienses tu respuesta mentalmente.

Un poquito más por las dudas…

La mayoría de las personas responde: es depositar cierta cantidad de dinero en el banco, durante un tiempo. Durante ese lapso no lo puedo retirar, y me genera interés. Que es bastante beneficioso en Argentina, ya que actualmente su tasa anual ronda el 75%, pero que pierde con la inflación. Otros más estudiosos del tema, me dirán que existen alternativas mejores de inversión.

Esa respuesta es cierta. Pero, la historia va a cambiar con la decisión del BCRA (Banco Central de la República Argentina) sobre la creación de un plazo fijo electrónico, al que llamará CEDIP (Certificado Electrónico para Depósitos e Inversiones a Plazo).

Este nuevo plazo fijo electrónico promete nuevas funcionalidades de los depósitos y las inversiones a plazo, siempre que sean constituidos desde el home banking y la banca móvil.

¿Qué tendrá de diferente al plazo fijo actual?

Estos depósitos efectuados en pesos (también las expresadas en UVA) como en dólares, podrán ser transferidos electrónicamente de manera fácil .

. Podrán ser fraccionadas las colocaciones, en montos de menor importe y compensadas, lo que permitirá su uso como medio de pago y de financiación.

A través de su fraccionamiento, se transmiten valores más pequeños al monto original, manteniendo el resto del depósito con las mismas condiciones, permitiendo de esta forma obtener liquidez por el monto que se necesita.

Este punto a mi parecer, marca un antes y después, ya que se puede hacer el plazo fijo con tranquilidad de que, si necesitas el dinero, te permite dividirlo en distintas partes y cancelar por ejemplo deudas.

Toda colocación alcanzada tendrá su correspondiente certificado CEDIP, el que deberá ser generado por la entidad financiera al momento de captar los fondos del depósito o inversión a plazo.

Transmitir la titularidad para la cancelación de obligaciones, ya sea para empresas o entre particulares.

Admitirá que sea negociable en el mercado de valores, y/o para la oferta primaria.

A su vencimiento los fondos serán cobrados por ventanilla en la entidad depositaria o mediante acreditación en cuenta en una entidad financiera distinta.

Tendremos que esperar un poco, ya que el CEDIP y las disposiciones que forman parte de la resolución del Banco Central regirán a partir del 1 de julio de 2023 y las funcionalidades de fraccionamiento, transmisión para negociación en el mercado de valores y el cobro por ventanilla, comenzarán a estar operativas desde el 1 de noviembre de 2023.

El CEDIP será un instrumento completamente digital que contará con el registro de todas sus transmisiones, por lo que las distintas entidades bancarias deberán comenzar a adaptar sus sistemas y páginas webs a esta nueva herramienta.

Recordemos que el Banco Central viene impulsando el desarrollo de medios de pago y de financiación digitales como el cheque electrónico (ECHEQ), que es una herramienta muy fácil de usar y con grandes ventajas con respecto al cheque en papel. Para leer más sobre Echeq, en esta nota https://www.cadenanueve.com/2021/01/23/cheque-en-papel-o-cheque-electronico-e-cheq-similitudes-y-diferencias/

Conocer y adaptarnos rápidamente a estas nuevas herramientas, reduce el costo de las transacciones en dinero y tiempo.

Nos encontramos el próximo miércoles, con más información, por Cadena Nueve.