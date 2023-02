Hace dieciséis años nació Cadena Nueve

Hace 15 años se puso en marcha un desafío en comunicación que se va desarrollando muy bien luego de superar un sinfín de dificultades. Fue cuando el 25 de febrero de 2007, se lanzó Cadena Nueve.

La tradicional LT33 AM 15 60 comenzó a llamarse Cadena Nueve.

La nueva denominación no fue caprichosa.

Se ponía en marcha una modalidad de sujetar, enlazar, la sucesión de acciones, hechos, acontecimientos, obras y demás como eslabones enlazados entre sí, a través de una manera de contar lo que ocurría día a día.

El desafío estaba lanzado en un nuevo aniversario del natalicio de José de San Martín. Referente importante, sabiendo que todo cambio provoca resistencia y que el acompañamiento no era fácil.

Y al año siguiente, nació el diario, que hoy es líder. Y se tomo como fecha de fundación el 3 de mayo de 2008, ya que no se contaba con el Registro de la Propiedad Intelectual, requisito que la empresa se impuso ya que se trata de un diario con todas las letras, pero on line. Es decir sin papel. Pronto cumplirá 14 años ya que el primer año no se consideró oficialmente.

A 16 años de aquel enfoque, ese camino de transformación sigue vigente con firmeza, perseverancia y tenacidad, por entender que una ciudad y un distrito importante, como Nueve de Julio debe contar con un servicio acorde a esa trascendencia.

Y ese transitar, para ser plasmado con mayor rapidez debe contar con el acompañamiento de instituciones y oyentes-lectores, lo que muchas veces no se da, quizás por no comprender el objetivo o por no compartirlo; pero lentamente se van sumando.

En estos dieciséis años, que simbolizan las Bodas de Hiedra, refieren que se han superado muchos momentos críticos para llegar hasta este aniversario, pero demostrando así un compromiso informativo único.

El aniversario simboliza que la relación con oyentes y lectores se ha fortalecido y se está consolidando con madurez, entendiendo que el servicio se cumple acabadamente día a día con respeto y responsabilidad.

La relación se ha fortalecido y es por ello se va hacia la suma de nuevos eslabones para seguir hacia adelante en la senda de la información y los servicios creando nuevas formas para hacerlo.

Hoy la marca Cadena Nueve, está registrada, conocida y reconocida en la provincia bonaerense poniendo a Nueve de Julio, bien arriba y que se distinga. También a superado los límites del distrito y es seguida en un sinnúmeros de localizaciones, tanto en lo nacional como internacional.

Vamos en ese derrotero de seguir en crecimiento y expansión.

Con orgullo, feliz 16 años, Cadena Nueve!