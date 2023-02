Nueve de Julio puede ser el municipio bonaerense de prueba piloto en la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

Con la volanta ‘La guerra de los distritos’, mdz, diario digital de Mendoza, señala que ‘El municipio bonaerense de Nueve de Julio que puede quedar en manos de la UCR, se convertiría en una feroz interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y pasaría a ser un caso piloto en la interna del PRO – Propuesta Republicana.

Se expresa que mientras María José Gentile-Mariano Barroso irían con el Jefe de gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta y Daría Santilli, ‘Nacho’ Palacios iría con Patricia Bullrich.

A continuación se publica lo que el diario mdz dice en la edición de este lunes:

La Cuarta Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires es estratégica para la conformación de la Legislatura. El año próximo se ponen en juego 11 bancas de diputados provinciales. Se compone de 19 distritos del noroeste provincial, en pleno corazón del interior bonaerense. Uno de ellos es 9 de Julio, que se ha transformado en un caso piloto para los diferentes sectores de Juntos por el Cambio.

La competencia electoral entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich amenaza con condicionar los armados locales en la mayoría de los municipios. El jefe de Gobierno porteño ha logrado el apoyo del 90% de los jefes comunales y los llamados jefes territoriales. Escenario que obligará a Bullrich a generar su propio armado rompiendo la ley no escrita que donde gobierna el PRO no se puede competir contra el intendente. “No nos queda otra que ver caso por caso, pero en muchos distritos no vamos a ir con la ve corta como quieren los intendentes nuestros”, anticipan. Eso significa que la presidenta del PRO va a optar, en algunas circunstancias, por plantarle un rival al jefe comunal.

En 9 de Julio gobierna Mariano Barroso, quien forma parte del grupo de alcaldes que se alinean con Jorge Macri y apuestan por Rodríguez Larreta. El bullrichismo sabe que en ese territorio tiene dos opciones: apoyar al oficialismo o construir con el candidato radical Nacho Palacios. “No vamos a darle nuestra boleta a Barroso que milita para Horacio y Santilli, nunca nos van a cuidar la boleta”, comenta un operador de la presidenta del PRO.

Palacios es el presidente de la UCR local y referente de la corriente Evolución que lidera Martín Lousteau. Además, es hijo del fallecido guitarrista y compositor Ángel “Kelo” Palacios, quien por una década se desempeñó como arreglador de Mercedes Sosa. Pero la pasión por la política la heredó de su familia materna: su abuelo Santos Abel de la Plaza fue intendente por la UCR entre 1963 y 1969.

En el año 2021, el jefe del radicalismo local derrotó con amplitud en las PASO a la lista de concejales del intendente Barroso, quien viene administrando esa comuna desde 2015. El alcalde también pertenece a una familia tradicional de 9 de Julio dedicados a la pediatría. Pero Barroso estudió Ciencias Económicas y desembarcó en la política en 2004 cuando Mauricio Macri lanzó Compromiso para el Cambio, luego el espacio político pasaría a llamarse Propuesta Republicana (PRO).