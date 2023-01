Martín Banchero: ‘El incendio de los galpones despertó el interés de la comunidad’

Mientras se aguarda el peritaje de la nave -si significa derrumbe o no-, Cadena Nueve diálogo con el Arquitecto Martín Banchero sobre el impacto ambiental que causó la nave -el humo afectó a los vecinos-, refirió que fue un infortunio natural, la pérdida real es del patrimonio nuevejuliense que podía llegar a ser un Centro Cultural. “El humo fuerte es una cosa que no debe suceder dentro de una ciudad, pero me parece que el hecho arquitectónico supera el medioambiental”, dijo.

Banchero lamentó la pérdida del galpón, para él la estructura tenía una calidad arquitectónica como pocas en la ciudad. “Una arquitectura con una forma inglesa de trabajar la madera que hoy ya no se podría, no hay ese tipo madera”, explicó. El galpón además de posicionarse en un lugar estratégico, en el centro de la ciudad, contaba con dimensiones particulares.

Por otra parte, Banchero recordó que desde el año 2011 hay un gran proyecto planteado desde el Colegio Arquitectos con especialistas locales sobre las vías del tren y ese sector que supone una barrera que divide en dos sectores a Nueve de Julio. La propuesta busca crear un aglutinador como un Centro Cultural, que junte el sector de Barrios Unidos y la zona céntrica de la ciudad para que el terreno sea efectivamente el centro de la ciudad.

Durante la fundación de Nueve de Julio se pensó la Avenida Vedia como unión de la estación ferroviaria con la Plaza Central. “Además la Ruta 5 que es muy importante, está del otro lado y generó el crecimiento de la ciudad y la estación quedó en el medio con todo lo que genera, es el edificio emblemático en un sector muy grande de 12 hectáreas”, explicó Martín Banchero.

Aun así, “es complejo (dijo el Arquitecto) esto se hizo con la gestión de Battistella, pasó la gestión de Barroso y no es una cosa fácil porque hay lugares que son provinciales, lugares que son nacionales, lugares que son municipales porque lo que es vereda y vía pública, hay lugares que están concedidos a una familia y, en realidad, eso es lo rico también de la gestión que cuando no es fácil es sentar todas las partes y pensar en algo”.

El proyecto no sería inédito, Trenque Lauquen es el caso más emblemático, su estación de tren se halla donde terminaba la ciudad y mediante gestiones e intereses puestos en común se logró poner en valor las edificaciones y el terreno. El Arquitecto comparó estas gestiones con la estación de tren de Patricios, allí los vecinos pusieron en valor el edificio. Banchero pensó que “seguramente esto hace que a la gente le interesen estos temas, los proyectos son disparadores de ideas, lo importante es hacerlo con la comunidad, con las instituciones interesadas y con la gente que le interesa”.

“Yo no estaba Nueve de Julio cuando pasó, vi por Cadena Nueve las imágenes me produjo tristeza porque son galpones irrecuperables”, dijo el Arquitecto Banchero, “se puede hacer otro galpón igual o mejor, pero no que sea un patrimonio histórico como ese”. El especialista cree que tal vez el incidente despierte la atención de la ciudadanía y reflore sobre esa propuesta mencionada. “Por ahí de una desgracia tan grande la podemos reflotar en ‘un todo”, manifestó a Cadena Nueve. “Lamentablemente hoy perdimos una pieza estratégica, una pieza desconocida por muchos que sinceramente tenía una belleza única”, sentenció.