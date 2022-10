Clasificación en la primera etapa del año de los Torneos

Finalizaron los certámenes de Hockey de la Asociación del Centro de la Provincia, en su fase de grupos, que comenzó el 19 de marzo y luego de enfrentarse en la Zona “A” y en la “B”, todos contra todos en dos ruedas, más partidos interzonales, quedaron definidas las posiciones para determinar cuáles son los cuatro equipos de cada categoría y de cada zona clasificados para los play offs, que se llevarán a cabo el mes próximo.

En la Zona “A” el más destacado fue, como siempre, el Club Social, de Junín, que terminó primero en tres categorías y segundo en la restante, con las siguientes posiciones para los clasificados: en Sub 14, fue 1° Social, 2° Ciudad (Bolívar), 3° Huracán (C.Casares) y 4° Rivadavia (Lincoln); en Sub 16, fue 1° Social, 2° Ciudad, 3° San Martín (9 de Julio) y 4° Huracán; en Sub 19, fue 1° Ciudad, 2° Social, 3° San Martín y 4° Hockey Bragado; y en primera, fue 1° Social, 2° San Martín, 3° Rivadavia y 4° Bragado. Los dos clubes restantes definirán las posiciones del 9° al 12° puesto final del año.

En cuanto a la Zona “B”, el Club más destacado fue este año Atlético 9 de Julio, que también lideró las tres categorías menores y la mayor, primera, pero en ésta quedó segundo por diferencia de goles: en Sub 14, fue 1° Atlético, a 9 puntos del 2° Bragado Club, 3° Saladillo y 4° El Linqueño; en Sub 16, fue 1° Atlético, a 6 puntos del 2° Sarmiento (Junín), 3° Saladillo y 4° Bragado Club; en Sub 19, fue 1° Atlético a 13 puntos del 2°, Sarmiento, 3° Bragado Club y 4° Saladillo; y en primera, fue 1° Saladillo, 2° Atlético, 3° Sarmiento y 4° 25 de Mayo Hockey.

PLAY OFFS

Los Play offs de Sub 14 y de Sub 19 se llevarán a cabo en 9 de Julio, los días 12 y 13 de noviembre y los de Sub 16 y de 1ª en Lincoln el 26 y 27, con participación de los cuatro equipos mejor clasificados en cada categoría, por eliminación directa, para definir del 1° al 8° puesto y del 9° al 12° lugar surge de los partidos entre los dos últimos de cada zona.