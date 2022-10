Ignacio ‘Nacho’ Palacios: “Creo que lo de Manes fue la opinión de un gran dirigente”

Nacho Palacios, titular del radicalismo nuevejuliense y concejal por el unibloque de Juntos por el Cambio, visitó junto a su equipo la ‘125° Expo Rural’ y vio con buenos las propuestas que se llevan adelante. Sobre las críticas del bloque a Facundo Manes, el edil expresó que no se puede descalificar a un dirigente por sus opiniones. “Estamos acostumbrados dentro del partido al debate, la discusión y aportar ideas”, dijo, “a JxC lo hace grande las diferencias y que no todos pensamos igual”.

Manes, referente en la UCR, criticó la gestión de Mauricio Macri y lo acusó de “populismo institucional”, lo que provocó la reacción del PRO y de su propio bloque. “Creo que se magnificó mucho la situación, no era para tanto, fue una opinión pero no con el ánimo de lesionar el frente”, resaltó ‘Nacho’ Palacios que cree que Facundo Manes le ha dado a JxC el aire que necesitaba durante las elecciones del 2021.

El concejal radical refirió que hay una tensión lógica de cara al futuro y un cambio de fuerzas dentro del bloque de JxC. Sobre la exposición del Analista político y Consultor en opinión pública, Jorge Giacobbe, Palacios agregó que la política misma ha cambiado desde lo afectivo y los votantes mismos entienden eso desde lo emocional. “No obstante tenemos que tener ideología, un contenido y pensamiento para saber hacia dónde vamos”, enfatizó a Cadena Nueve.

También, el referente del radicalismo local expresó que “la sociedad no tiene que desinteresarse y agarrar el facilismo de decir ‘todos los políticos son iguales’, ‘no voto, no me interesa’, hay que exigir para poder cambiar las cosas”.

Palacios visitó la muestra de la Escuela de ‘El Chaja’ y se llevó un queso y un dulce producidos en un establecimiento que es un orgullo para la región, expresó. “El día está fantástico y hay muchos stands para ver”, resaltó para Cadena Nueve.

El funcionario estuvo dialogando con productores que también están contentos por esta nueva oportunidad y lo que representa para la institución rural seguir sumando años de servicio. “Quiero invitar a todos los nuevejulienses que se acerquen a ver todo lo que Nueve de Julio produce”, invitó Ignacio Palacios desde Cadena Nueve.