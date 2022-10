Desde la indignación, propuesta de reivindicación de personas y obras en Facundo Quiroga

Sr. Director

Cadena Nueve

Me dirijo a ese medio y por su intermedio a quien corresponda para expresar la indignación que he vivido recientemente y me perdura.

Este martes 4 de octubre fui al cementerio de Facundo Quiroga. Allí se encuentra sepultado mi padre. Fernando Boiola que fue Delegado Municipal, hizo más de lo que se le pedía. Dejó un gran recuerdo de obras por la comunidad.

Fui hasta su sepultura, como lo hago con cierta frecuencia ya que allí están mis seres queridos que dieron mi descendencia.

Al encontrarme en el nicho 14 izquierdo de dicho cementerio, estaba solo el mármol. En él quedaron las marcas de lo que alguna vez hubo un retrato. Además de la foto faltaba una dedicatoria de la familia. Nada lo identificaba.

Recordé que hace poco hubo hechos de vandalismo y destrozos.

Lloré de indignación por lo que estaba viendo y además pensé, en todo lo que significó mi papá en el pueblo y esté olvidado, y ahora, ultrajado.

Además de repudiar el vandalismo, convoco a las autoridades y a la comunidad a comenzar a considerar con una recordación a todos los vecinos que han hecho posible que en Facundo Quiroga se pueda vivir bien o mejor. Hacer una placa en lugar a designar y que las nuevas generaciones tengan presente que la lucha y trabajo en pos de una comunidad, tiene un valor, aunque ellos no lo hayan pedido y tampoco se les ocurrió, ya que las vocaciones de servicio no les permitían pensar con egoísmo. Es lo que nos corresponde a las generaciones siguientes por respeto, memoria y dignidad.

El daño en el cementerio no solo alcanzó a mi familia. Fue a muchas más. Todas doloridas que aguardamos resultados de la investigación de la justicia.

Al ver en una placa los nombres de esas personas que marcaron huella ayudará al arraigo en la comunidad y pensar que entre todos podemos hacer cosas de interés general.

Y en nuevo aniversario de la fundación en diciembre, puede ser un buen comienzo.

Y que placas similares se renueven con nuevos nombres cada 25 años.

Es un reconocimiento a las personas y sus familias que acompañaron a dar su tiempo por los demás. Y también tener memoria de quienes lucharon por el progreso.

Que se considere y que se haga. Hará bien al pueblo.

Atte.

María Fernanda Boiola

DNI:18.674.647