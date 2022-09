Valentín Heredia sigue mostrando crecimiento en el juego-ciencia

Se disputó la penúltima y 8va fecha del 97º edición Campeonato Argentino Superior Absoluto 2020 de ajedrez, organizado por FADA (Federación Argentina de Ajedrez).

Emocionante fecha que indudablemente nadie esperaba, pero que todos añoraban por el bien del ajedrez argentino. 67 jugadores de primerísimo nivel dando el presente, y tratando de clasificar en los seis primeros puesto, para poder clasificar a la final del Torneo Absoluto que se disputará en Bariloche en fecha a convenir.

La 8va y penúltima fecha, jugada el dia 15/09/2022, tuvo resultados que hacen aún mas incierto el final que se juega en el dia de hoy a partir de las 19.30 horas.

Brindamos a continuación, algunos de los resultados más salientes de la

jornada:

FM Fiorito Joaquín ½ Vs IM Acosta Pablo 1/2

GM Slipack Sergio 1/2 Vs IM Paveto Kevin 1/2

Abramor Franco 1/2 Vs IM Villanueva Franco 1/2

Aguilar Samper Valentín 0 Vs GM Valerga Diego 1

IM Franco Villegas 1/2 Vs Valentín Heredia 1/2

Con estos resultados; Las seis primeras posiciones las encabezan:

1º IM Paveto Kevin- 6 puntos

2º FM Fiorito Joaquín- 6 puntos

3º IM Acosta Pablo Ismael- 6 Puntos

4º GM Valerga Diego- 6 Puntos

5º FM Gaitan Juan Manuel- 6 Puntos.

Con 5.5 Puntos, se ubican 6 jugadores, mientras que con 5 puntos lo hacen 10 jugadores (Entre ellos Valentín Heredia.

La 9na y última ronda, se juega hoya a partir de las 18.30 horas, en donde sobresalen las siguientes partidas definitorias:

GM Valerga Diego 6 puntos Vs FM Fiorito Joaquín 6 puntos

IM Paveto Kevin 6 puntos Vs FM Gaitan Manuel 6 puntos

IM Pablo Acosta 6 puntos Vs IM Pierrot Facundo 5 1/2 Puntos

IM Villanueva Mario 5 ½ puntos Vs Bertona Fernando 5 ½ puntos

FM Fiorito Francisco 5 ½ puntos Vs GM Slipack Sergio 5 ½ puntos

Heredia Valentín 5 puntos Vs Garnier Rene 5 Puntos.

Más allá de todo resultado, lo hecho hasta la fecha por el Nuevejuliense Valentín Heredia, es brillante. En su 8va partida hace tablas con el Maestro Internacional Franco Villegas, que fuera campeón argentino en distintas categorías y obteniendo el titulo Panamericano hace 5 años en Chile.

Preclasificado 47 entre 67 participantes, Heredia, se encuentra en la posición nº 12, a un punto de los primeros, lo que exime de todo comentario, y sumando mas puntaje para el Elo Internacional, ya que lleva 159.60 puntos, el jugador que mas puntaje Elo obtuvo en lo que va del torneo.