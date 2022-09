Buen desempeño de Valentín Heredia en el certamen en desarrollo en CABA

Se disputó la sexta ronda de torneo semifinal 97º Campeonato Argentino Superior Absoluto de Ajedrez 2020, organizado por Fada (Federación Argentina de Ajedrez), y que se disputa en el Club Argentino De Ajedrez.

Ya llegando a los trámites finales, continúa siendo emocionante e incierto su final, debido a la paridad de los excelentes jugadores que compiten. Este martes 13, se disputó la séptima

fecha, que arrojaron los siguientes resultados, algunos de los cuales se detallan.

IM Villanueva Mario ½ Vs IM Acosta Pablo Ismael ½

IM Paveto Kevin ½ Vs.IM Villegas Franco 0

IM Needleman Alejandro 1 Vs GM Slipack Sergio ½

Aguilar Samper Valentín ½ Vs FM Gaitán Juan Manuel ½

Heredia Valentín 1 Vs Sepliarski Mario 0

De esta manera a solo dos rondas del final, encabezan las posiciones 3 jugadores con 5.5

puntos. Los siguen con 5 puntos 7 jugadores, mientras que con 4.5 puntos hay 10

jugadores.(Entre ellos Valentín Heredia).

Gran tarea viene cumpliendo el juvenil Nuevejuliense, preclasificado nº 47, y ocupando el

puesto nº 11, a solo 1 punto de los punteros, y siendo el jugador que más puntaje para él Elo Internacional lleva ganado: La impresionante suma de 148 puntos, algo pocas veces vistos en certámenes de esta naturaleza.

Este miércoles 14 a las 19.30 horas, se juega la octava y penúltima fecha, en donde son muchos los jugadores que todavía tienen chance de ceñirse la corona. Algunas de las partidas más salientes son:

FM Fiorito Joaquín 5.5 puntos Vs IM Acosta Pablo 5.5 puntos

GM Slipack Sergio 5. puntos Vs IM Paveto Kevin 5.5 puntos

Abramor Franco 5 puntos Vs IM Villanueva Franco 5 puntos

Aguilar Samper Valentín 5 puntos Vs GM Valerga Diego 5 puntos

IM Villegas Franco 4.5 puntos Vs Valentín Heredia 4.5 Puntos.

Por lo tanto cuando comiencen a moverse las agujas de los relojes, seguramente toda la

afición ajedrecística, estará pendiente de los resultados, ya que hasta el día 15 del cte. No se definirá este extraordinario certamen.