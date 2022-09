Valentín Heredia juega la Semifinal del 97º Campeonato Argentino Superior Absoluto

Se desarrolla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Club Argentino de Ajedrez, sito en Paraguay 1858, la Semifinal del 97º Campeonato Argentino Superior Absoluto de Ajedrez hasta el 15 de este mes de soptimbre.

El torneo es organizado por Fada (Federación Argentina de Ajedrez), siendo directores del torneo Alejandro Sass y Pablo Sanz, actuando como arbitro principal, AI, Juan Duran.

Participan 67 jugadores entre los cuales se encuentran: 10 IM(Maestros Internacionales), 2

GM( Gran Maestros), 3 FM (Maestros Fide )1 WFM( Damas Maestras Fide), 3 CM, Candidatos a Maestros . se juega con un control de tiempo de 90 minutos mas 30 segundos adicionales desde el primer movimiento.

En un certamen con gran cantidad de jugadores, por nuestra ciudad participa Valentín Heredia joven jugador en el cual hay puestas grandes esperanzas.

En la primera rueda, jugada el 08/09 hubo varias sorpresas, ya que varios de los favoritos

cayeron derrotados, siendo estos algunos de los resultados:

1-IM Villanueva Mario ½ vs Amato Gabriel ½

2- Oro Faustino ½ vs Acosta Pablo IM ½

3-GM Valerga Diego 1 vs WIM Brizzi Milagros Tatiana 0

4-Del Blanco Eduardo 0 Vs IM Paveto Kevin 1

5-Valentin Heredia 1 Vs IM Needleman Alejando 0

La segunda ronda se disputó el 09/09/2022, siendo estos algunos de los resultados:

1-Hernández Amura Gilberto ½ vs GM Valerga Diego ½

2-IM Paveto Kevin 1 vs Herrera Martín 0

3-Abramor Franco 0 vs Bertona Fernando 1

4-GM Slipack Sergio 1vs FM Sanhueza Martin 0

5-Heredia Valentín 0 vs FM Fiorito Joaquín 1

Gran partida jugó Valentín Heredia, frente al MF Fiorito Joaquín, en un match peleado durante

4 horas, debiendo abandonar Valentín en posición de tablas, pero con el tiempo ya casi

vencido.

Horarios

La tercera ronda, se disputa este sábado 10 desde las 14 hs, previéndose encuentros d e alta calidad técnica.

Valentín Heredia que juega representando a la Escuela de Ajedrez Héctor Rossetto tiene que jugar con otro Maestro Fide; Sanhueza Cristian, ambos con un triunfo y una derrota.