El equipo de hockey del Club Atlético clasificó para los Juegos Deportivos Bonerenses

En gran actuación, el equipo de Hockey del Club Atlético clasificó

para Mar del Plata

Se desarrolló en la ciudad de Pehuajó la etapa Regional de Hockey, categoría Sub

18, para clasificar al finalista de la Región IX que disputará las finales de los

Juegos Deportivos Bonaerenses en el próximo mes de octubre en Mar del Plata,

de allí la importancia que tiene esta competencia entre los previamente

clasificados en la etapa Municipal.

Se consagró ganador de la Región y así clasificado para las finales el equipo del

Club Atlético 9 de Julio, que con una actuación destacada resultó netamente

superior a los demás, con diferencias que no son habituales en esta instancia

regional y de la categoría sub 18, donde los equipos son más parejos. En primer

término, venció a Bragado por 5 a 2; luego a Gral. Pinto 11 a 0, arribando a la final

con Social de Junín, entidad cuyos equipos sobresalen en todas las divisiones en

los torneos de la Asociación de Hockey del Centro.

Por eso el representativo de nuestra ciudad tomó sus precauciones y jugó con

intensidad durante los 40’, con una marca que no dejó armar a las Juninenses en

ningún momento y a partir del dominio del campo llegó muy bien armado al arco

adversario, para convertir 7 goles, finalizando el partido 7 a 0 y la clasificación

directa a Mar del Plata

Convirtieron 2 goles Belén Buffoni y Martina Venche y 1, Pilar Hurtado, Martina

Delgado y Ana Vanina, completando el equipo ganador Catalina Cuello, Ana

Pancotti, Morena Taján, Martina Di Florio y Martina Bertuia. D.Técnico Leandro

Cuello, Asistente Técnica Leny Luberriaga.