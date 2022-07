A 258 años del natalicio de Juan José Castelli, miembro de la Primera Junta

Juan José Antonio Castelli había nacido el 19 de julio de 1764 en Buenos Aires.

Fue un integrante de la Primera Junta de Gobierno, pero trascendió por haber sido la ‘voz de la Revolución de Mayo’.

Castelli es recordado por una corta calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un distrito bonaerense. Poco se sabe de su historia.

Esa ‘voz de la Revolución’ le sirvió para convencer al pueblo reunido en el Cabido del 22 de Mayo que la gesta no tenía retorno y a los españoles a tildarlo de ‘subversivo’.

Juan José Castelli había estudió filosofía en el Real Colegio de San Carlos y en el Colegio Montserrat de Córdoba. Luego se recibió de abogado en la Universidad de Charcas donde también estudiaron su amigo Mariano Moreno y Bernardo de Monteagudo.

Además, era primo de Manuel Belgrano.

En esa participación en la gesta revolucionaria de la Semana de Mayo y durante el cabildo abierto que se celebró el 22 de mayo, defendió la tesis de que la monarquía española no tenía derecho en América ya que las colonias no pertenecían a España sino a la corona de Castilla y que, al no haber monarca, su autoridad era el pueblo y era quien debía elegir una junta.

Queriendo o sin saberlo impulsaba que la soberanía radica en el pueblo y no en las monarquías.

Esa exposición y otras de cabildeos le dieron el mote de “La voz de la Revolución”.

Y ello hizo que fuese nombrado vocal de la Primera Junta y se le ordenó la ejecución del héroe de las Invasiones Inglesas y ex virrey, Santiago de Liniers, quien fue fusilado en Cabeza de Tigre por estar en contra de la Junta.

Castelli leyó la sentencia y ordenó que se lo enterrara en una zanja lindera a la iglesia de la ciudad cordobesa.

Más tarde, marchó al ejército del Alto Perú con el objetivo de extender las ideas independentistas en el territorio. Allí sustituyó a todas las autoridades de Chuquisaca por criollos, organizó un ejército patriota y participó del fusilamiento de varios funcionarios reales como Vicente Nieto y el gobernador de Potosí, Francisco de Paula Sanz, que buscaban huir con 300.000 pesos en pasta de oro y plata.

El 15 de diciembre de 1810, en la plaza de Potosí, fueron fusilados Nieto, Paula Sanz y Córdoba.

La batalla de Huaqui, en junio de 1811, significó más que una derrota política para Castelli. Luego de ello el gobierno porteño lo mandó a detener por “mal desempeño” político y militar y fue llevado a juicio en febrero de 1812.

No hay registro de que alguno de los testimonios haya sido en contra del prócer durante el proceso, de hecho, muchos elogiaron su desempeño en el Alto Perú. Pero esa no era la única batalla que debía enfrentar Castelli porque para ese entonces peleaba contra un cáncer de lengua.

Una quemadura mal curada por un cigarrillo terminó en un cáncer letal de lengua y el 11 de junio de 1812, un cirujano debió amputársela. Para ese momento, Monteagudo y Belgrano eran de los pocos que seguían visitándolo.

El 11 de octubre recibió la extremaunción, pidió papel y lápiz y escribió su frase más célebre: “Si ves al futuro, dile que no venga”.

Murió al día siguiente 12 de octubre, más tarde fecha destaca como Día de la Raza y que se instituyera en la Constitución de 1853 como la de asunción de los presidentes del país cuyo mandato duraban 6 años.

Juan José Castelli fue enterrado en la iglesia de San Ignacio.