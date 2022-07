Grizzuti sobre el Boleto Estudiantil: “Celebró que todos los bloques, menos el de Juntos-Pro, nos hayan acompañado”

La concejala por FdT Reconstrucción Nancy Grizutti cree que todos los concejales deben trabajar y obrar, en lugar de hablar. “Los estudiantes de la localidades para poder llegar acá necesitan del Boleto Estudiantil, un boleto que tiene una historia muy larga, muy triste y muy cruenta. La noche de los Lápices”, recordó.

“Tenemos chicos que no se pueden ir a estudiar, necesitamos el boleto estudiantil al 100%”, refirió Grizzuti sobre una problemática en el seno de las localidades. “Celebró que todos los bloques, menos el de Juntos-Pro, nos hayan acompañado”, agregó la funcionaria que recordó que su propia situación y la de estudiantes de Dudignac.

El Boleto Estudiantil se implementó durante el gobierno de Juan Domingo Perón, con la dictadura este derecho redujo su presupuesto en un 20%, se produce la trágica Noche de los Lapices, “tuvieron una cruel suerte”, dirá Grizutti, y más tarde se suprime.

Los chicos y chicas no salieron a la calle, pero lo reclaman, explicó la concejala que mencinó el caso puntual de una persona que deja a su hijo a las 4.30 de la tarde para ingresar a las 7 de la tarde y tener que hacer dedo. “¿Es realmente justo eso? No, no es junto”, dijo a Cadena Nueve. “Dimos un paso hoy, seis mil pesos que es la beca no alcanza”, resaltó Nancy y espera que se implemente de forma inmediata.