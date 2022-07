Buen comienzo de nuevejulienses en el Torneo que se desarrolla en Santa Rosa

Dio comienzo en Santa Rosa-La Pampa el IRT Sub 2400 Ciudad de Santa Rosa 3ra

fecha del circuito Ajedrecístico del Centro 8,9, y 10 de julio.

El torneo es organizado por Pablo Horacio Ruiz y la FADA (Federación Argentina

de Ajedrez), siendo el Director del Torneo el Pablo Horacio Ruiz, Secundado por los arbitrajes del Árbitro principal Tanus Maful Emilio, Arbitro Adjunto Perdomo Leandro.

El torneo se juega con un control de tiempo de 60 minutos+30 segundos desde el

primer movimiento para cada jugador, siendo el lugar el Club Social El Circulo Coronel

Gil 221; Santa Rosa, y jugándose por sistema suizo a 7 rondas, que se disputan según

la siguiente tabla de horarios.

Ronda – Fecha- Hora –

1 08/07/22- 14.00

2 08/07/22- 19.00

3 09/07/22- 09.00

4 09/07/22- 15.30

5 09/07/22- 20.30

6 10/07/22- 09.00

7 10/07/22- 15.30

Compiten 39 jugadores representantes de las siguientes localidades; Bahía Blanca, Bordenave,

Caba, Centenario, Cnel. Pringles, Gral. Pico, Gral. Roca, Córdoba, 9 de Julio, Neuquén, Lanús.

Trenque Lauquen, Merlo, Santa Rosa.

Buen Comienzo para los jugadores Nuevejulienses Diego Mussanti, Valentín Heredia y Oscar

Falcinelli, que obtuvieron los siguientes resultados:

1ra Ronda: 08/07/22 14.00 hs

Mussanti Diego (MF) 1-Vs Rautenberg Raúl 0

Heredia Valentín 1 Vs Lores Schmidt Benicio 0-

Falcinelli Oscar ½ Vs Fernandez Antonio ½

2da Ronda:

Mussanti 1 Vs Ayala Gustavo 0

Heredia Valentín 1 Vs García Kevin 0

Falcinelli Oscar 1 Vs Villa Paulo 0

Muy buen debut de los jugadores Nuevejulienses, que en los casos de Mussanti y Heredia,

comparten el grupo del primer puesto junto a 3 jugadores más, con 2 Puntos, mientas que el tercer ajedrecista Nuevejuliense, Oscar Falcinelli, con su triunfo, se encuentra en el segundo grupo con 1 ½ a solo ½ de los punteros. Comparte de esta forma el grupo de 8 jugadores, con

1 ½, y con grandes posibilidades

Este sábado 9, por la mañana se disputa la 3ra fecha de este atractivo certamen, en donde los Nuevejulienses deberán enfrentar.

08.00 Horas Tercer Ronda

Diego Mussanti Vs Llanos Joaquín

Valentín Heredia Vs Di Marzi Diego

Falcinelli Oscar VS Rossi Juan