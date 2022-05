Gratitud por tanto amor y calidez

Sr. Director

Cadena Nueve

Me dirijo a ese medio y por su intermedio a las autoridades del Hospital Julio de Vedia, al equipo de quirófano y maternidad.

Debí someterme a una intervención. Llegué muy nerviosa.

Los profesionales me contuvieron y ayudaron a superar ese momento, pero lo más que quiero destacar es que, tras la operación, me contuvieron al despertar ante mis miedos. Presentí, que mi viejo desde donde esté me cuidaba.La contención, calidez, amor con el que me trataron, me sentía una reina.

La habitación tenía calor y calidez. Y en esta gratitud quiero destacar, del equipo de maternidad, la conducta de la Dra. María Alejandra Bonano.

A todos gracias mil!

Cuando a la ciencia se le suma amor humano todo es más sencillo y a los pacientes agradecidos.

Atte.

Silvana Lorena Zubeldía

DNI: 27.177.821