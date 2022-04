En respuesta al “Tractorazo” Julián Domínguez negó suba de retenciones

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, sostuvo este sábado respecto al “tractorazo”, la marcha de ruralistas a Plaza de Mayo, que si “hay un reclamo que tenga que ser atendido, se hará”, pero remarcó el trabajo conjunto permanente con las entidades agropecuarias que no participarán de la protesta, al tiempo que volvió a afirmar que las retenciones no subirán. Mientras tanto, dirigentes del PRO se sumaron a la manifestación convocada a Plaza de Mayo por los ruralistas y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó: “Siempre apoyamos al campo. No entiendo al gobierno, enfrenta trabajadores con trabajadores”.

“Respecto al ‘tractorazo’, la posición del Ministerio es que si hay algún reclamo que tenga que ser atendido lo vamos a atender, pero es importante que se sepa que con las entidades del sector tenemos una relación de trabajo permanente”, manifestó Domínguez desde Israel, donde se encuentra en visita oficial junto con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y un grupo de gobernadores.

En este sentido, Domínguez subrayó que la cartera que conduce “a través de las cuatro entidades y del Consejo Federal de Ministros de todas las provincias tenemos un mecanismo de trabajo permanente y ya he dicho hasta el cansancio que las retenciones no se van a aumentar”, al mismo tiempo que aseguró que “el productor argentino no captó la renta inesperada, porque vendió su producción a precios preguerra y tiene que abordar la próxima cosecha con un aumento del costo de los fertilizantes del 60%”.