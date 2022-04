Atlético venció a El Linqueño en las cuatro divisiones en el Torneo de la Asociación del Centro

Con una jornada altamente efectiva, el sábado los equipos del Club Atlético recibieron a los del Club El Linqueño, por la disputa de la segunda fecha del Torneo de Hockey de la Asociación del Centro de la Provincia, por la Zona B.

Los cuatro equipos de 9 de Julio resultaron muy superiores a los visitantes, con gran cantidad de goles a favor y ninguno en contra y aprovechando para hacer mucho movimiento de jugadoras en cada partido: en primer término, en Sub 16 Atlético se impuso por 7 a 0, con 3 goles de Josefina Navello, 2 de Isabella Gaillard y 1 de Mora Sasso y de Julieta Manzoni; este equipo venía de vencer a Sarmiento 9 a 0 en la 1ª fecha; luego, en Sub 16, la victoria fue por el mismo score y convirtieron 2 goles Valentina Figueiras y Martina González y 1 Eugenia Vanina, Martina Aribe y Martina Sbezzo; y completaron la serie triunfadora de las divisiones menores, en Sub 19, ganando por 6 a 0, con 2 goles de Trinidad Sasso y de Ana Pancotti y 1 de Martina Delgado y de Belén Buffoni.

Finalmente jugaron las primeras divisiones y si bien El Linqueño estuvo más activo que en los tres primeros partidos, Atlético mantuvo su planteo ofensivo para llegar con buenas jugadas al gol, imponiéndose por 6 a 0, con 2 goles de Trini Iturralde y de Agostina Pérez Alvarez y 1 de Inés Lisazo, de Martina Venche y de Pilar Hurtado. DT de los cuatro equipos el Profesor Javier Braña, Asistentes técnicos Leo Cuello y Pupi Rossi.