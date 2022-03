Se dieron a conocer productos que están prohibidos por falta de registración

A través de la Disposición 2300/2022, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración y venta de una serie de productos médicos por no estar autorizados por los organismos nacionales y provinciales.

De esta manera el organismo de control resolvió:

“Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea de los productos: ‘Gel Regenerador cartílago de tiburón triple acción. Elimina el dolor desinflama-regenera los cartílagos. Laboratorio Villa Luján – Dardo Rocha 231- Sta Rosa – La Pampa. Estab. Elab. Legajo N° 336 – Res. 155/98’;

‘Cremagel Sanfirol, para masajes desinflamante calmante profundo. Estab. Elab.: N° 185 – M.S. y A.S. Res. 155/98. Fabrica y distribuye: Laboratorio Rasmusen, La Rioja 325 – Santa Rosa – La Pampa – Rep. Argentina’;

‘DESTRABE, para dolores de cuello hombro y espalda alta’;

‘Calorin calmante natural a base de aloe vera crema. Est. Elaborador N° 77698. Ms y As Res. 739/99’;

‘Azufre. anestésico natural con microesferas de azufre. Dolor de cintura, cuello, espalda y piernas. Elimina dolores articulares. Calma tensiones musculares y contracturas. Alivia calambres, torceduras, tortícolis’;

y ‘Original Kalma Ya. Anestésico Natural. Est. Elaborador N° 77698. Ms y As Res. 739/99. Uso externo. Venta libre. Industria Argentina’.

La medida también incluye a ‘Mentisan crema mentolada, alivia los síntomas de la gripe, resfrío y tos. Para dolores musculares, reumáticos y de cabeza, picaduras de insectos, labios rajados, quemaduras y heridas leves. Droguería Inti S.A. Reg. San. nn-18764/19’;

‘Cannabis crema para el dolor uso médico cbd 200 por 100 cc. indicada para el dolor. Es desinflamante y anestésico, elimina la causa del dolor, dolores de espalda, articulares, esguinces, golpes, musculares y contracturas. Laboratorio Megapar 12 de octubre de 1492 125 Trelew, Chubut – legajo n°3925 – M.S.A.S. Res 155/98 Industria Argentina’;

“Gel Directo al dolor ultra Kemgué Concentrado. Dolores musculares golpes-artrosis. Desinflamante. Analgésico. Estab. Elab.: N° 185 – M.S. y A.S. Res. 155/98. Fabrica y distribuye: Laboratorio Rasmusen. La Rioja 325 – Santa Rosa – La Pampa – Rep. Argentina’;

y ‘Nueva Fórmula Atom3 Maximizado, anestésico local emulsión desinflamante contra dolores en articulaciones – reuma – frio – golpes –esguinces – espalda – ciática – esfuerzos – desgarros-hematomas. Laboratorio Iris S.A. Santa Marta 1263 – San Martín – Prov. de Bs. As. Elab. Leg. N° 2134 – Res. N°155/9′”.