Soy radical y una encuesta debe hacernos reflexionar

Sr. Director

Cadena Nueve

Me dirijo a ese medio y por su intermedio a la comunidad de lectores y seguidoresa los fines de hacer llegar algunas consideraciones, de interés a los seguidores de los sucesos políticos.

Soy radical…nací en 1943; por lo tanto lo que ha pasado en nuestro país desde ese año hasta hoy, no lo leí en ningún libro (es una forma de decir) ni me lo contó nadie…lo viví; sobre todo desde 1949 (inicio escolaridad primaria) hasta 1963, de 1966 a 1983 y desde Alfonsín hasta hoy; no me subí al carro de la victoria de don Raúl…como muchos radicales (aclaro: contemporáneos míos). Como adherentes del MRyC, no bajamos los brazos en las derrotas internas y generales de 1972/1973 y seguimos en la perseverancia militante. Antes de ir al tema, quiero asegurar y reafirmar que mis opiniones no implican adhesión al personaje del que hago mención…sólo reproduzco información que se publicó el 20/3/22. “Adelanto de Clarín: Encuesta y sorpresa: en un año, Javier Milei y José Luis Espert triplicaron su intención de voto para 2023” https://www.clarin.com/politica/encuesta-sorpresa-ano-javier-milei-jose-luis-espert-triplicaron-intencion-voto-2023_0_MeHS9l7XMv.html.

Hace unos meses, se realizó en el Comité de la UCR local, un plenario para analizar el resultado de las elecciones, el futuro de los concejales radicales electos y se analizó la situación política de nuestro pueblo, nuestra provincia y nuestro país.

Quise hacer un aporte para reflexionar: la cantidad de votos que habían sacado Milei y Espert en las elecciones y dije que se debía analizar seriamente ese acontecimiento y sacar conclusiones. No hubo comentarios…solo algunos murmullos de menoscabo a mis palabras. El tiempo, las encuestas y sobre todo los pésimos manejos de gobiernos y personalismos arrogantes, parece haberme dado la razón.

Sobre la encuesta de Clarín ¿que pensarán hacer Macri, Larreta, Vidal, Lousteau, Manes, Morales, etc.etc? ¿y el peronismo de todas las corrientes ideológicas? ¿Habrá nacido una “nueva” UCEDE pero en “tiempos de cólera”? En 9 de Julio, hubo algunos ciudadanos que intentaron participar en las elecciones locales pero con la severa aplicación de las leyes electorales, derribaron sus listas.

Con el crecimiento de Milei y Espert a que aluden las encuestas, tal vez entusiasme a alguien y se postule como candidato a Intendente Libertario/Mileísta. Este no nuevo formato de hacer política y la creciente adhesión de distintos sectores de la sociedad se genera, básicamente por la estupidez de la política “falaz y descreída”…demagógica, incapaz, deshonesta. Con las obvias excepciones, claro.

Saludos

Eduardo A. Fulleda

DNI 4.601.291

[email protected]