Cada 31 de enero se celebra el Día Internacional del Mago. Es una fecha emblemática para reivindicar la profesión de los artistas, que gracias a su talento ofrecen a las personas todo un universo lleno de magia y fantasía.

El término mago proviene del antiguo persa (magi) y del latín (magus). Es considerado un astrólogo o adivino que practica trucos de magia. Incluye a ilusionistas, prestidigitadores y otros artistas, que tienen el propósito de entretener, divertir y sorprender al público.

Este día fue escogido para rendir un especial tributo al santo patrono de los magos conocido con el nombre de Juan Bosco.

Nacido en Italia, se hizo muy popular, sobre todo entre los más jóvenes por su capacidad para envolverlos con su magia y destrezas en el malabarismo y de esta manera predicarles la palabra de Dios.

Juan Melchor Bosco Occhiena (en italiano Giovanni Melchiorre Bosco), más conocido como Don Bosco falleció el 31 de enero de 1888 ¿Qué tiene que ver esto con los magos? él fue conocido entre la gente porque usaba la magia como herramienta para hacer que los más jóvenes se acercaran a la religión.

Aprendió magia y malabarismo por necesidad. Tuvo una niñez y juventud muy pobre, se vio obligado a trabajar en varios oficios. Se dice que cada vez que iba una feria a su pueblo (Castelnuovo) él pasaba el tiempo viendo los magos intentando descubrir cómo hacían sus trucos, algunos los descubría y encontraba la manera de hacer los otros.

Durante sus estudios como sacerdote decía que podía predicar la palabra de Dios haciendo magia y malabarismo para atraer a los niños, convirtiéndose en la sensación de su pueblo y sus alrededores.

Cuentan que entre su repertorio hacía lo siguiente:

Sacaba de la boca de un chico 12 bolitas coloradas.

Cambiaba el agua en vino que luego ofrecía a los espectadores.

Multiplicaba los huevos de gallina sobre un cesto.

Sacaba palomas del bolso de las señoras.

Sacaba conejos de los sombreros de los espectadores.

Adivinaba el dinero que llevaban los espectadores en los bolsillos.

Hacía que su varita mágica volara sobre sus manos.

Resucitaba un pollo previamente descuartizado.

Y caminaba, saltaba y bailaba sobre una cuerda floja, sosteniéndose con un sólo pie.

San Juan Bosco, fue canonizado en 1934 y es el patrono de los magos. Más allá de las creencias religiosas o simplemente de fe que tenga cada uno, desde 1953, este día pasó a ser “el día de los magos”.

Su muerte ocurrió el 31 de enero del año 1888, siendo canonizado el 1 de abril de 1934. Posteriormente, durante un congreso de magia celebrado en España fue elegido como el patrono de los magos, escogiendo la fecha de su deceso para celebrar esta efeméride.

A través de la historia han existido grandes magos e ilusionistas que han dejado un gran legado. A continuación mencionamos algunos de los más importantes:

Merlin (siglo VI d.C.): fue un mago y adivino galés, considerado el más famoso de la historia, así como la fuente de inspiración de otros magos de la literatura universal. Este personaje formó parte de las historias y los mitos de la Inglaterra medieval.

Robert Houdin (1805-1871): considerado el más grande ilusionista de todos los tiempos. Con sus asombrosos espectáculos logró marcar un antes y un después en el mundo de la magia. Entre los más recordados destacan la suspensión etérea, el reloj misterioso y el naranjo fantástico.

Alexander Herrmann (1844-1896): también conocido como Herrmann El Grande, fue un icónico y excéntrico ilusionista francés que perteneció a una familia de magos. Uno de sus trucos más conocidos fue la suspensión aérea, colocando a su esposa en un tablero sobre dos sillas. Al retirar las sillas pasaba un aro alrededor del tablero.

Harry Houdini (1874-1926): fue un gran escapista. Uno de sus actos que lo catapultó a la fama fue el de la Metamorfosis, donde después de permanecer metido dentro de una caja herméticamente cerrada con cadenas y candados, sorpresivamente aparecía liberado como por arte de magia.

Mago Chán (Tucumán, 30 de septiembre de 1.889-Facundo Quiroga,28 de octubre de 1.960): gran ilusionista. Prestigioso mago, con trucos únicos. Deslumbraba con el truco del escapismo, llamado ‘El Baúl de las Fugas’. Consistía en encerrar en una caja de madera a su partener y en el tiempo entre que se cerraba y abría el telón, el Mago Chán, aparecía en el cajón y la mujer en el escenario. Luego lo repetía a la inversa. Su nombre era Manuel Alcalde.

Dai Vernon (1894-1992): fue un ilusionista canadiense que se destacó por el manejo de los trucos de magia con cartas, conocido como cartomagia. Publicó su primer libro de magia titulado The Expert at The Card Table, en el cual dio a conocer las trampas en los juegos de cartas.

Apollo Robbins: es un prestidigitador estadounidense y consultor de seguridad, catalogado por la revista Forbes como “un astuto manipulador de la atención”. Ganó popularidad después de hurtar a agentes del servicio secreto que acompañaban al ex presidente Jimmy Carter.

David Coperfield: es un ilusionista que fue muy popular en la década de los noventa, realizando espectáculos monumentales, tales como la desaparición de la estatua de la Libertad y atravesar la Gran Muralla China, utilizando la tecnología. Popularizó sus presentaciones mediante presentaciones en shows televisivos.

David Blaine: es un ilusionista, escapista y doble de acrobacias estadounidense. Realiza actos de ilusionismo en la calle, con la presencia de una gran cantidad de espectadores. Ha realizado varios especiales para la televisión y publicó en el año 2002 su libro Mysterious Stranger.

Criss Angel: es un ilusionista, escapista y músico estadounidense, ampliamente conocido por sus trucos de ilusionismo y por su programa televisivo Mindfreak, con altos niveles de audiencia. Algunos de sus trucos más famosos han sido flotar entre dos edificios y desaparecer un Lamborghini.

Estos son algunos de los datos curiosos e interesantes acerca del fascinante mundo de la magia que quizás no conocías:

La magia es un arte que tiene más de 4.000 años de antigüedad.

De acuerdo a unos papiros antiguos el primer mago que existió era originario de Egipto, conocido como Dedi .

. El mago Houdini tiene una estrella en el Paseo de la Fama, en Hollywood.

Preparar una rutina de magia de unos escasos minutos puede requerir meses y años de ensayo.

Entre los tipos de magia más conocidos se destacan: magia de salón, ilusionismo, escapismo, mentalismo, magia infantil.

El libro más antiguo de magia que ha sido publicado en idioma castellano se titula “Engaño a ojos vista”, editado en Madrid en el año 1773. Esta reliquia reposa en la biblioteca de la Universidad de Barcelona.

En el año 1857 el gobierno francés envió a Robert Houdin, considerado el padre de la magia moderna, a África del Norte, para apaciguar a los nativos que se habían rebelado.

Federación Internacional de Sociedades de Magia

La Federación Internacional de Sociedades de Magia (FISM) fue fundada en el año 1948. Es una de las organizaciones internacionales más respetadas en la comunidad de la magia, que agrupa a más de 50.000 magos de 32 países alrededor del mundo.

Su principal misión es desarrollar y promover el arte de la magia en el mundo, mediante la coordinación de actividades de las sociedades miembro.

Cada 3 años organiza una conferencia denominada “FISM”, reuniendo a campeones nacionales de magia para que compitan en distintas categorías.