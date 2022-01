No se reanuda el campeonato 2021/2022 ante las intensas precipitaciones

El Torneo de Primera “B” 2021/2022 en competencia se iba a reanudar esta tarde. Se trata de la competencia que comenzara el año pasado y que tiene como protagonista a Libertad como único Líder.

Las precipitaciones de las últimas horas que han acumulado importante cantidad de agua en los campos de juego, no permitirán que se renueve la competencia del balón pie.

La fecha prevista y que da lugar a las revanchas, es la octava.

OCTAVA FECHA (primera de las revanchas)

Libertad Vs. Atlético El Fortín

Atlético Patricios Vs. 18 de Octubre

Defensores de Sarmiento Vs. Defensores de la Boca

Libre Atlético Dudignac

POSICIONES:



Libertad 13

Social y Deportivo 18 de Octubre 10

Social y Deportivo Dudignac 7

Atlético Patricios 7

El Fortín 7

Defensores de la Boca 5

Defensores de Sarmiento 4

En tanto, todas las competencias organizadas por la Liga Nuevejuliense previstas para este sábado quedan suspendidas.

También el clima, será quien decida si mañana domingo se reanuda el Torneo de Primera División “A 2021/2022, después del receso por las fiestas.