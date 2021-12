Oscar Falcinelli compartió podio con cordobés

Entre los días 03 y el 05 de diciembre se disputó en Gral. Pico, La Pampa, un gran torneo de ajedrez, denominado 1º IRT Abierto de Ajedrez, con la participación 26 jugadores, de las localidades de: Córdoba, Nueve de Julio, Río Negro, Caba, Santa Fe, Gral. Pico, Rio Tercero, San Luis, Neuquén, Pigue y Lujan.

El Torneo se disputó en el Centro Cultural Maraco a 6 rondas de 90 minutos más 30 segundos adicionales por jugada y por sistema suizo, y valido para el Elo Internacional.

Finalizado el mismo, el excelente jugador Nuevejuliense, Oscar Falcinelli, igualó el primer puesto con Rossi Lautaro, oriundo de Córdoba, sumando ambos 5 puntos. Gran Actuación de Oscar Falcinelli, que obtuvo un importante triunfo ante el (FM) Maestro Fide Wisniaki Carlos a quien derrotó en forma categórica.

A continuación se informan los resultados de las seis partidas de Falcinelli.

1)- Vs Conti Claudio-(Lujan) 1-0

2)- Vs Ibarra Cristian (Gral. Pico)1-0

3)- Vs Merlo Juan (Rio Negro) 1-0

4)- Vs Rossi Lautaro ( Córdoba) 0-1

5)- Vs Wisniacki9 Flavio ( Maestro Fide Caba) 1-0

6- Vs Lima Damián (Rio Negro) 1-0.

Los otros participantes Nuevejulienses, Cristian García obtuvo 2 puntos, mientras que Fabricio Falcinelli obtuvo 1.5 Puntos