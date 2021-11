Se me acusa de un delito que no cometí y espero la libertad a la brevedad

Señor Director

Cadena Nueve

Me dirijo a ese medio y por su intermedio a la opinión pública ya que Cadena Nueve, de alta llegada con sus noticias, publicó declaraciones que no se ajustan a la verdad.

Un Jefe Policial dijo, que estaba acusado de haber contagiado de sífilis a mi hijo de corta edad, por un abuso.

Quiero que todo salga a la luz, para limpiar mi nombre y el de mi hijo.

En el año 2019, mi pareja, y yo dimos positivos de sífilis.

A su vez, estábamos siendo tratados con la medicina indicada por los médicos.

Más tarde, durante el embarazo de cinco meses del niño objeto de la noticia, siguió dando positivo.

Tras el parto, jamás nos dijeron si el bebe tenía sífilis. Con el tiempo, nos enteramos que sí tenía la enfermedad y era congénito.

A medida que iba creciendo comenzó a presentar en mayo, ampollitas en las palmas de las manitos y planta de sus pies, y se le reventaban haciendo cascaritas. Pasan unos meses y se le curan; y cuando tiene un año y tres meses le sale lo mismo en la cola. Su madre lo lleva al Centro Integrador Comunitario – CIC- de Ciudad Nueva, para vacunarlo y a su vez le hizo ver esa ampolla. La derivaron al hospital y ahí se le hizo un análisis de sangre al niño, a una hermanita mayor y a la madre. Ella y el niño menor dieron pasivo. La nena, negativo.

A su vez, yo iba todo el tiempo al Hospital mientras se hacían las curaciones y a mí jamás me pidieron un análisis.

Luego de unos días, el 4 de junio, me citan para presentarme el 30 de junio acusado de un supuesto abuso.

El 7, me tomé un remis y me fui a Mercedes para informame de la causa. Enterada la policía, tres días después me detienen. Y sigo en esa condición.

Ese día 10, no me hicieron ningún estudio de laboratorio. Si, se tomó un resultado del año 2019.

En tanto, mientras aguardaba el día de la cita para presentarme, se me detiene. Y en conferencia de prensa se informa sobre resultados de estudios, que no se habían realizado. Curioso!

Tampoco surgen de estudios en el Hospital Julio de Vedia, que yo tuviese síntomas de la enfermedad y que no hubo ningún abuso.

Mí hijo está siendo tratados en hospital de La Plata la cual su infectóloga médica que está haciendo su tratamiento y ella le dio su relato firmado. El cual dice que mi hijo tiene sífilis congénita adquirida. Añade que nunca fue abusado. Mi hijo no paso por eso. Todo ese se le dio al Fiscal y aún me tienen detenido.

Pido al Juez de Garantías N° 3, de Mercedes, resuelva a la brevedad.

Mi pareja lo sabe y por falta de recursos no puede presentarse en la causa, no obstante, en ella están las pruebas.

No estoy pasando un buen momento, ya que se me atribuye un hecho que no hice y la justicia no hace nada. Y lo más graves es que se involucra a una criatura, que es mi hijo. Hay pruebas que lo acreditan y me siguen dejando adentro. Además, los mensajes de amor y afecto de mis dos hijos, lo demuestran.

Los mensajes e imágenes de ellos y mi pareja me dan fuerza.

Falta ahora, la decisión del Juez… y que no se demore.

Atte.

Jonathan Leonel Cabrera

DNI: 43.258.547