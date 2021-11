Día de los Fieles Difuntos

La Iglesia católica conmemora este martes 2 de noviembre el Día de Todos los Fieles Difuntos, en memoria de los fallecidos.

Su objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y, en el caso católico, por quienes se encuentran aún en estado de purificación en el Purgatorio.

La celebración se basa en la doctrina de que las almas de los fieles que al tiempo de morir no han sido limpiadas de pecados veniales, o que no han hecho expiación por transgresiones del pasado, no pueden alcanzar la Visión Beatífica, y que se les puede ayudar a alcanzarla por rezos y por las celebraciones de misas.

Ciertas creencias populares relacionadas con el Día de los Difuntos son de origen pagano y de antigüedad inmemorial. Así sucede que los campesinos de muchos países católicos creen que en la noche de los Difuntos los muertos vuelven a las casas donde antes habían vivido y participan de la comida de los vivientes.

Para la Iglesia católica, se trata de una conmemoración, un recuerdo que la Iglesia hace en favor de todos los que han muerto en este mundo (fieles difuntos), pero aún no pueden gozar de la presencia de Dios, porque están purificando, en el purgatorio, los efectos que ocasionaron sus pecados.

Este día, los creyentes ofrecen sus oraciones – se las suelen llamar sufragios -, sacrificios y la misa para que los fieles difuntos terminen la etapa purgante y lleguen a la presencia de Dios.

Hay, pues, una gran diferencia en la fiesta del día de ayer, primero y el ambiente de oración y sacrificio del día de este martes, dos. En ambos días se rememora a nuestros seres queridos fallecidos. Uno de conmemora a quienes pasaron el purgatorio y se ora por su santidad. El otro, por aquellos que están en el proceso de purificación de sus pecados.

Aunque la iglesia siempre ha orado por los difuntos, fue a partir del 2 de noviembre del año 998 cuando se creó un día especial para ellos. Esto fue instituido por el monje benedictino San Odilón de Francia. Su idea fue adoptada por Roma en el siglo XVI y de ahí se difundió al mundo entero.

Hasta hace unos años, ambos día eran celebraciones que meritaban ser feriados.