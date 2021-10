Será activa la segunda quincena de octubre ante certámenes para todas las categorías

Después de tantos meses de receso, aumenta la actividad del hockey en Nueve de Julio, para tratar de recuperar el tiempo que hubo sin competencias: en esta segunda quincena de octubre, se realizan certámenes para todas las categorías, con intervención de los clubes Atlético y San Martín, de esta ciudad; desde luego, siempre respetando las normas sanitarias de la pandemia.

Este sábado se disputan los partidos de las cuatro categorías femeninas de los certámenes de la Asociación de Hockey del Centro, que se divide en dos zonas de 6 clubes cada una: Atlético visita a Rivadavia, de Lincoln y San Martín recibe a Sarmiento de Junín. Y el último domingo del mes juegan los caballeros, sólo en primera división, también agrupados en dos zonas: los seis de la zona B juegan en Lincoln: Atlético con Saladillo y San Martín con 25 de Mayo Hockey.

El lunes se desarrollan en Nueve de Julio, en la cancha del Club Atlético, los partidos de la etapa Inter Regional de Hockey, de los Juegos Bonaerenses, que clasifican para las finales de Mar del Plata: 9 de Julio, integrado por jugadoras de los dos clubes, clasificó en la Etapa Regional en las tres categorías, eliminando a Junín, Chacabuco, Lincoln, Pehuajó, Bragado y demás distritos de la Región IX. Ahora juegan con los clasificados de las Regiones VI, VIII y X, con equipos de Mercedes, San Nicolás, San Antonio de Areco, Trenque Lauquen, Rivadavia. Los planteles de Sub 16 y Sub 18 son dirigidos por Sebastián Del Valle (Atlético) y el de Sub 14 por Coli Faure (San Martín).

La próxima semana, del 21 al 24, con participación de la Asociación del Centro se disputan en Bahía Blanca los Torneos Nacionales de selecciones mayores, Zona Sur: en damas, enfrentan a la Tandilense, Neuquina, Sanrafaelina, Pampeana, Rionegrina, Viedma y Sudoeste de B. Aires, integrando el equipo, por nuestra ciudad, Agostina y Eugenia Sánchez (Atlético); y en caballeros, enfrentan a las Asociaciones Marplatense, Bahiense, Sanrafaelina, Neuquina, Rionegrina, Viedma y Sudoeste, integrando el equipo de esta Asociación: Manuel y Félix Mogaburu, Gonzalo Cancelleri y Remigio Ledo (Atlético) y Alejo Flores, Tomás Amado, Lucas Giusti y Dante Gómez (San Martín)

Además, el sábado 23 se realizará en cancha del Club Atlético un Encuentro de Mini Hockey, con la participación de gran cantidad de niñas y niños que, divirtiéndose, van aprendiendo a jugar hockey.