La titular del PRO de Alberti, Silvina Vaccarezza adhirió a un mensaje de la juventud de JxC

Como Presidente del PRO Alberti, acompaño el comunicado de la Juventud de JXC.

No es bueno dejar a los chicos sin educación, lejos de sus maestros, de sus amigos, de lo que les hace bien.

No todos los chicos pueden afrontar las clases virtuales, no todos tienen internet, computadora o celular.

7 de cada 10 chicos de la provincia no pueden afrontar las clases virtuales, Alberti no es ajeno a esto!

Ya comprobamos que cumpliendo estrictamente con los protocolos, el aula no contagia!

Hoy el mejor lugar para los chicos son las escuelas. La escuela es lo último que hay que cerrar. Porque cerrando un aula, lo único que están logrando, es dejar sin futuro a los chicos.