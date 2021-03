Tips para obtener las partidas de nacimiento, matrimonio, unión convivencial o defunción del Registro de las Personas vía web

Compartir

A quién no le ha pasado, al querer realizar un trámite, nos solicitan documentación y no sabemos por dónde arrancar. Es un peregrinar buscar cada papelito que se necesita. En el caso de las partidas de nacimiento, defunción, matrimonio o unión convivencial, son requeridas para muchísimos trámites, para hacer valer tus derechos. Tal es el caso de sucesiones, ciudadanías, etc.

Durante el año 2020, muchas oficinas o registros permanecieron cerrados, entonces una forma ágil y menos burocrática, es obtenerlas a través de internet.

En esta nota hablaré de cómo obtenerlas en la Provincia de Buenos Aires, pero todas las provincias han establecido mecanismos similares de obtención.

Para acceder, buscas la página del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires, directamente por: www.gob.gba.gob.ar, presionas ingresar, cargas tu CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) y la clave fiscal de Afip (Administración Federal de Ingresos Públicos) o con el CUIL (Código Único de Identificación Laboral) y la clave de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social). En el caso que no tengas esta última clave, se puede solicitar desde la misma página de forma muy sencilla.

Es importante decir que la página funciona mejor entrando desde el menú de Anses.

Una vez ingresado, por al menú mis datos,agrega un mail y un teléfono de contacto.

En el menú partidas, accediendo en nueva solicitud, seleccionas el tipo de partida que necesitas, también el tipo de trámite y el plazo de entrega. Completando los datos obligatorios como nombre y apellido del titular de la partida, tipo de documento, número, sexo, el partido, el año o años aproximados y algún otro dato adicional como nombre de los padres para facilitar la búsqueda de la partida.

Cabe aclarar que sólo deberás abonar cuando tu partida fue hallada. El costo actual es de $ 418 y existen trámites exentos de pago.

Para ver el seguimiento del trámite se deberá ingresar al menú partidas en trámite, y en acciones encontrarás un resumen de los datos ingresados, y en el historial podrás observar si tu trámite está ingresado, en proceso, pendiente de pago o finalizado.

Los medios de pago son: boleta de pago o código de pago electrónico (en estos casos hay una demora de 72 horas en acreditarse el pago) o por tarjeta de crédito o débito donde no hay demoras en la acreditación.Para pagar ingresas al menú partidas finalizadas y seleccionas el botón de pago indicado con el signo $.

Una vez procesado el pago, se podrá descargar la partida. Esto puede demorar dependiendo del medio de pago elegido. En este mismo lugar se indicará el negativo de la búsqueda si tu partida no fue hallada.

Si no contás con los datos exactos para solicitar la partida, como puede suceder cuando se está tratando de obtener la ciudadanía, y se necesitan las partidas de familiares lejanos. En este caso se puede abonar un timbrado de búsqueda de $ 280, y mediante muy poca información, podes acceder a la partida.

Agotados los recursos vía web, queda la opción presencial, sacando turno antes de presentarse en el Registro de las Personas correspondiente.

En este link encontrarás un video explicativo: https://youtu.be/CXi2HKCdQCY