Me dijo a ese medio, y por su intermedio a quien corresponda.

Soy titular de un servicio de cafetería en Hipólito Yrigoyen 1.077. La actividad comienza temprano y se cierra entre las 22.30 o 22.45 hs.

Por la ubicación se ve un variado movimiento en esa cuadra por estar frente a la clínica de la ciudad. Las malas maniobras de conductores, estacionamientos impetuosos, prudencia de ambulancieros, vehículos que circulan despacio, y varios motociclistas y bicicletas que lo hacen sin respeto ni cuidado. Son los menos quienes van con casco o casquete de protección de la cabeza.

Los vecinos de la cuadra, de cada vereda, tenemos que tener mucho cuidado porque bicicletas y motos se lanzan por las mismas sin atención ni acatamiento a norma mínima de convivencia. Para muchos ‘vale todo’.

Pero en esta postal que les describo lo que más me sorprendió fue la maniobra de un motociclista delíbery. Hace dos noches, pasada las 22,30 estaba guardando las mesas que se ubican en la vereda para el servicio ante los cuidados y protocolos de Covid- y cuando me faltaban ingresar dos de ella, una moto se subió intempestivamente a la vereda y lejos de aminorar la marcha me atropelló. Mi cuerpo impactó en una columna y logré mantener el equilibrio.

Me sorprendió desde todo punto de vista. Responde al servicio de un negocio como el mío. Servicio gastronómico. Tengo que pensar que el dueño no permitirá maniobras de esa naturaleza.

Me pregunté si caía, y conforme al golpe, ya que no soy tan joven, seguramente debía ser socorrido por los de enfrente, incluida una hospitalización, y quien se hacía responsable. ¿El infractor-agresor, o la pizzería?

Los vecinos pedimos responsabilidad y respeto. Con prepotencia, y luciendo una marca comercial, no es buen camino.

Atte.

José Luis Sánchez

Hipólito Yrigoyen 1.077