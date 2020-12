Lincoln ya cuenta con su propio Laboratorio de Diagnóstico Rápido de COVID-19

Esta mañana, en el Hospital Municipal, el intendente Salvador Serenal y el secretario de Salud, Sergio Lorenzo, presentaron el laboratorio especializado en diagnóstico rápido de COVID-19 que comenzará a operar en los próximos días y que le brindará a Lincoln autonomía en sus análisis.

Por su parte, el secretario de Salud, Sergio Lorenzo, indicó que con estas pruebas NeoKit, en unas 5 ó 6 horas, es posible tener un resultado positivo o negativo. Y agregó que estas pruebas no reemplazarán a las pruebas PCR que ya se realizan en el Hospital, sino que actuará como complemento. “Esto no significa que a partir de ahora no se vayan a enviar más muestras a Junín, sino que nos permite aumentar la capacidad de hisopados; esto viene a sumar, no a reemplazar”, recalcó.