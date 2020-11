Frustración e impotencia en juegos del parque

Compartir

Esta mañana de domingo, junto a mis nenes nos fuimos a disfrutar del parque. Salimos a las 8 pensando en los juegos para ellos y que a esa hora los protegía ante el Covid-19 por el distanciamiento.

Que tristeza llegó a mi interior cuando arribamos. Todos los juegos estaban ocupados. Ninguna familia y muchos menos niños. Eran jóvenes, los que disponían del lugar.

Pensé, en una suerte de pibes de ‘after’ (después de…) Todo era utilizado cual patio de boliche. El escenario se completaba con algunos orinando entre las plantas, con música al palo, alcohol, latas y botellas tiradas por todos lados..

Mientras alejaba a mis nenes de esa postal, me pregunté… no tienen otro espacio?. Todos los días se nos habla de responsabilidad social o ciudadana.

Sacando de lado todo protocolo de situación sanitaria que estaba ausente, me dije para mis adentros…No tienen un sobrino, primo, hermano y que no se dan cuenta que ese es el único lugar que ellos tienen.., y estos no los cuidan…

Que nos pasa, en esta sociedad donde nadie respeta los derechos del otro.

Por respeto, nos movilizamos para un momento lindo en la mañana. Por falta de respeto… una frustración para mis hijos.

Atte.

Carlo Hernández

DNI: 36.361.542