Una nota publicada en Cadena Nueve sobre Belgrano repercutió en Italia

Este lunes, Cadena Nueve publicó una nota de Miguel A. Banegas Rojas, columnista de deste diario, sobre la trascendencia de Manuel Belgrano en la tierra natal de sus antepasados en Italia. https://www.cadenanueve.com/2020/06/22/en-imperia-se-homenajea-a-manuel-belgrano/

El envío tuvo repercusión en esa región de Italia a punto tal que uno de los investigadores de la vida de Manuel Belgrano hizo llegar material, en su lengua de origen y que damos a conocer.

En su mail a Banejas Rojas, Marino Magliani le expresa que ‘Belgrano es una figura extraordinaria, de paz y libertad. El Circolo Belgrano de Imperia me había pedido un libro sobre el, pero yo no tenia ganas, ni la capacidad, de hacer un librazo a lo Mitre o parecido a la docenas de libros sobre Belgrano, así que me investigué un viaje de Belgrano y es cuando viajó a Europa en su misión diplomática con Rivadavia y estuvieron en Londres.

Como hay pocas noticias de aquel periodo y es adonde le hicieron el retrato, yo averigüe sobre la vista a Imperia, a conocer los olivares y el mar, y los orígenes de su padre.

Liguria es una tierra hermosa, muy vertical, golpeada por la mar y empujada a norte, a pocos kilometros, por los Alpes, acota, Marino Magliani, autor de los trabajos que se reproducen.

