Pido ayuda!

Sr. Director

Cadena Nueve

Me dirijo a ese medio para hacer llegar mi situación a quien pueda ayudarnos.

Soy una mamá sola con cuatro hijos cuyas edades van desde los 13, 10, 8 y 3 años. No tiene trabajo y vive de prestada.

He ido a la Municipalidad en auxilio y solo regreso con promesas. Me entusiasmo unos días y luego todo se cae, porque no cumplen. Ahora lo hago público ante tanta incomprensión.

Recibo una pequeña ayuda que es en medicamentos para una cuestión de salud que padezco.

Escribo estas líneas ya que no sé a dónde dirigirme. Pensé ante el coronavirus, encontraría alguna solidaridad y nada.

Día que pasa me encuentro más desesperada. Cumpliendo con la cuarentena y conteniendo a mis hijos como puedo. A sus demandas propias de cada edad, se suman mis angustias y no respuestas. En algún lugar tendré ayuda concreta en respuesta a esa carta?.

Atte.

Mónica Rodríguez

DNI: 34.424.433