Hace 59 años fueron expulsados los sacerdotes de Cuba

Hace 59 años, el 1 de mayo de 1961 Fidel Castro prohibió elecciones en Cuba diciendo que «la revolución no tiene tiempo para las elecciones» y contando a los 10,000 que asistieron a las celebraciones del Primero de Mayo, expresó que Cuba es un país socialista.

Ese mismo día declaró que todos los sacerdotes católicos romanos serían expulsados y todas las escuelas católicas y privadas serían nacionalizadas.

Muchos veían con asombro esas declaraciones, ya que en noviembre de 1959 se había celebrado en La Habana el Congreso Católico Nacional.

La imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre fue llevada a la capital en el avión presidencial.

Fidel Castro, el presidente Osvaldo Dorticos, y varios ministros y comandantes guerrilleros asistieron a la misa de clausura en la Plaza Cívica (hoy plaza de la Revolución), colmada por casi un millón de personas.

Además, estaban frescas todavía sus promesas democráticas, cuando arribó al poder en enero de 1959. “No he sido nunca ni soy comunista. Si lo fuese, tendría valor suficiente para proclamarlo” (…) “Sé que están preocupados de si somos comunistas. Quiero que quede bien claro, no somos comunistas. Yo no soy comunista ni tampoco el movimiento” en declaraciones a la prensa en La Habana, el 13 de Enero de , 1959.

Tras esa declaración de expulsión de los sacerdotes y clausura de las escuelas católicas comenzó un proceso que se fue concretando durante todo ese 1961.