No quiero ser víctima extrema de violencia de género

Compartir

Sr. Director

Cadena Nueve

Me dijo a ese medio y por su intermedio a quien corresponda ya que no quiero ser más víctima de violencia de género y mucho menos en extremo…Se entiende?

Desde el 2016 vengo haciendo denuncias por violencia de género contra Leandro Silva, con quien tuve una relación y de ella nació una hija que tiene cinco años.

Desde que se terminó la convivencia – fue a los 10 mese del nacimiento de la beba – nació un calvario que lo hago público ya que, pese a la intervención de la justicia, no han cesado, ni golpes, ni amenazas, incluido un incumplimiento de perimetral.

La suma de esas conductas tuvo otro pico el pasado viernes 6. Vino a mi casa y me destrozó el auto, me amenazó con cortarme el cuello, tengo videos y fotos.

Interím de por medio, visita y llevado a nuestra hija a estar con él y los suyos. Un capítulo a este cuadro es cuando la regresa a nuestra casa. Delante de ella comienzan las amenazas e insultos. Está bien que vea a su hija, pero no me deja en paz.

En relación al episodio del pasado viernes 6, lo judicialice. Desde la Comisaría de la Mujer solo refieren ser intermediarios entre la víctima -yo -y la Fiscalía – ; y estando en esa repartición al formular la denuncia llegó en nombre de la Ayudantía Fiscal, el Dr. Lagomarsino, hombre de conocimiento – de vista – del victimario ya que los une la pasión por Boca y hay encuentros futboleros en la peña Antonio Roma. Silva es frecuentador de la peña e inclusive a organizado los viajes para la bombonera.

En estas horas, tras la actividad judicial se me notifica que rige una nueva perímetral para el denunciado. La misma solo me alcanza y no a nuestra hija. Ella está asustada y no quiere ir al jardín por miedo a que llegue su padre y le haga algo.

Hago público lo que vivo por entender que me siento más protegida ya que NO DESEO SER UNA VICTIMA MÁS.

Añado que no soy la única mujer maltratada por esta persona. Hay más chicas que no se animan a denunciarlo por miedo ante la violencia que ha demostrado.

En estas horas mi caso es conocido en ONG que tratan la violencia de género en La Plata, Mercedes, Junín y Bragado. Somos todas mujeres luchando para que ninguna sea una víctima más de violencia por decirle NO a un Hombre.

Atte.

Milagros Castillo

DNI: 38.045.967