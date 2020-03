No escuchan que mi hijo quiere estar con su padre

Me dirijo a ese medio y a través de alto alcance de llegada al publico, quiero hacer a la Señora JUSTICIA.

Después de casi 5 meses no a resuelto un caso de tenencia de un menor. En este caso mi hijo de corta edad, y sigo a la espera que se dignen en resolver, en el marco de los derechos del niño, su deseo de estar con su padre.

Señor juez le cuento por si no se a interiorizado, todavía no e podido ver a mi hijo desde hace 5 meses, todavía no se a solicitado una evaluación en cámara gesell, donde están los derechos de niño?

ALGUIEN CON AUTORIDAD, Y DIGNIDAD PUEDE EXPLICARME?

TENGO DERECHOS COMO PADRE, y espero sea resguardados

O solo mis derechos existen para algunas cosas y otras no?

Sinceramente me siento muy decepcionado de lo que me toca vivir, desde un expediente judicial que no se resuelve.

SEÑORA JUSTICIA

SOLICITO velar por los derechos de mi hijo. Tiene 8 años y en este momento se encuentra con su madre. Desconozco su estado de salud, su desempeño escolar durante el pasado ciclo lectivo 2019., y ahora como ha empezado ha comenzado lasa clises.

Recuerdo que estoy a la espera de la tenencia de mi hijo ya que él así lo ha solicitado. Es su derecho el cual está en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Es su deseo y petición!

Atte.

César Daniel Rago

DNI: 20.981.733