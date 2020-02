Kicillof: “Estamos tratando de resolver el problema de la deuda, que claramente no creamos”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió esta mañana en declaraciones radiales a la situación financiera de la Provincia. “Empecemos por el principio, la verdad es que la política de endeudamiento del gobierno anterior generó infinidad de problemas. Entre otros, la cuestión de haber endeudado a la PBA y al país con tenedores de deuda en moneda extranjera. Este año tenemos 2900 millones de dólares de deuda que vencen y en los cuatro años 8800 millones de dólares, lo que cambia según la cotización. Eso incluyendo capital e intereses”, expresó. Kicillof continuó: “Se está empezando a conocer con más precisión que el gobierno nacional de Macri empujó a las provincias a tomar deuda en dólares, lo que tiene que ver con el mecanismo general de endeudamiento y fuga de capitales, de valorización financiera, que operó durante los 4 años”. En ese sentido, agregó: “La Provincia de Buenos Aires no produce dólares, no tiene sentido. Es una situación inexplicable desde el punto de vista económico y de la racionalidad que tiene que ver con la producción”. El Gobernador explicó que la gestión precedente “ha cambiado totalmente la composición de la deuda de la Provincia. Cuando Vidal asume, 57% era en dólares y cuando termina 82% era en dólares. Concentraron los vencimientos, achicaron la duración de la deuda. No fue recomendable para la Provincia, para los y las bonaerenses, sí es recomendable para los que se beneficiaron con esto”. A continuación resaltó: “Estaba previsto un vencimiento muy grande el 26 de enero, que el mismo día que asumí mostré. A partir de ese momento estamos dialogando con los bonistas y quería dejar en claro que ya hubo una aceptación de una cantidad importante, pero además en volumen, porque la propiedad de estos bonos está muy atomizada. Aproximadamente entendemos que 200 bonistas o fondos aceptaron la propuesta, pero hoy se consiguió el apoyo del grupo más importante de bonistas organizados, aunque todavía quedan algunos fondos que tienen posiciones complicadas”. Kicillof analizó además: “La prensa que apoyó a Macri, habla de este problema como si fuera creado por el nuevo gobierno, como si pasaran por alto la dificultad real, objetiva, que es la insostenibilidad en la situación actual de la deuda, la necesidad de liberar recursos para que la economía argentina y la de la Provincia puedan crecer y entonces pagar”, y agregó: “Estamos tratando de solucionar este problema, que no tiene una solución óptima, del mejor modo posible, trabajando con el equipo de Hacienda y Finanzas de la Provincia que ya tuvo experiencias en este tipo de cosas. Si no hay un sistema para dialogar y para darle un sostén a la deuda son procedimientos de muy difícil conclusión”. En esa línea subrayó: “Estamos tratando de resolver un problema que claramente no creamos que es el sobreendeudamiento y la imposibilidad de afrontar el esquema que dejó el gobierno de Macri. En marzo de 2018 se les cerró el financiamiento de los mercados internacionales después de dos años de tomar muchísima deuda. Por el sostén que recibió del FMI consiguieron simplemente seguir con la fuga y con el mismo grado de irresponsabilidad, tanto Nación como Provincia. Terminó el gobierno y el problema ha quedado para las y los argentinos, las y los bonaerenses”. Respectó de la postura de la oposición señaló: “Uno esperaría que después de haber hecho algo así, y de haberlo confesado, haya algún tipo de colaboración con el desastre que han dejado: lo que llamo tierra arrasada. Ahora hay que tratar de que esto no tenga un impacto o que tenga el menor daño que se pueda sobre la economía, la sociedad y la Provincia”. Kicillof indicó que la propuesta presentada por el Gobierno esta mañana fue aceptada “por una parte significativa de los bonistas, el más grande de los grupos. Para alcanzar la mayoría del 75%, que es muy exigente, en particular hay un fondo que no está de momento mostrando el mismo grado de adhesión. Se tuvo un diálogo constructivo y de buena fe tratando de dejar en claro que lo mejor para solucionar este problema y para darle de nuevo sostenibilidad a la deuda y a los compromisos es hacerlo ordenadamente. Como dice Martín Guzmán, sin que haya episodios permanentes de turbulencias y problemas”. “Martín Guzmán ya presentó un cronograma para los próximos meses, para los próximos días incluso. Como la Provincia es una jurisdicción de menor envergadura, con menos instrumentos, porque se trata de una provincia no de un país soberano, lo que se está pidiendo para llevar esto adelante es que ambas cosas se sincronicen. Esto pasaría para mayo y en mayo ya estaría muchísimo más encaminada la cuestión nacional”, detalló. En ese sentido explicó respecto de la propuesta presentada a los tenedores de deuda de la Provincia: “Se extendió el plazo hasta mañana a las 10 de las mañana de Bruselas. Porque además hay que sincronizar horarios de Bruselas y Nueva York, porque son las plazas donde se dan estas conformidades y donde funciona el sistema que para nosotros es ciego. Nosotros hacemos la propuesta y del otro lado está el que organiza la recepción de las respuestas que se van haciendo por un procedimiento. Era importante llevarlo hasta las 10 de la mañana de Bruselas para que puedan procesar esas respuestas formalmente. Se trabajó con muchísima buena fe, con muchísimo espíritu de buscar una solución”. “Creo que una de las cosas que va a contribuir a soluciones para todas las provincias es que se resuelva y se defina la cuestión nacional, creo que ese es el primer paso más allá de cualquier otra cuestión particular”, concluyó el Gobernador.