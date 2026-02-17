Ignacio Palacios cuestionó la VTV y reclamó respuestas por los incendios del basural

En el marco del feriado de carnaval, el concejal de la UCR en Nueve de Julio, Ignacio Palacios, dialogó con Cadena Nueve y abordó tres ejes centrales de la agenda política: el costo de la VTV, la falta de efectivos policiales en localidades del partido —especialmente Morea— y la crítica situación del basural a cielo abierto que continúa incendiándose.

VTV: “Se volvió meramente recaudatoria”

Palacios confirmó que desde el bloque radical presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante para que la Provincia revea el esquema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

“El costo es cada vez más alto, ronda los 100 mil pesos, y entendemos que hoy su función es únicamente recaudatoria”, expresó. Según explicó, el planteo apunta a que la seguridad vial no puede recaer exclusivamente en el estado del vehículo particular cuando las rutas provinciales y caminos rurales presentan graves deficiencias.

“La seguridad vial es multifactorial. No se trata solo de que el vecino mantenga su auto en condiciones; también se necesitan rutas en buen estado, iluminación y mantenimiento”, sostuvo.

El proyecto será tratado a partir de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias, y se suma a iniciativas similares impulsadas en otros distritos bonaerenses.

Morea sin policía: preocupación por la seguridad rural

Otro de los temas abordados fue la situación de la localidad de Morea, que actualmente no cuenta con presencia policial permanente.

Palacios recordó que desde su bloque realizaron pedidos de informe y presentaron un proyecto vinculado a la infraestructura del destacamento local. “No solo faltan efectivos, sino que el edificio tampoco reúne condiciones adecuadas. Así es muy difícil que alguien quiera prestar servicio”, indicó.

El edil aseguró que, según datos oficiales, desde 2015 no se incorporan nuevos efectivos al distrito, lo que agrava la problemática tanto en la ciudad cabecera como en localidades como Patricios o 12 de Octubre.

“Quizás no haya grandes hechos delictivos, pero existe una inseguridad cotidiana que cambia nuestros hábitos. Vivimos poniendo rejas, alarmas, y eso impacta en la calidad de vida”, afirmó.

En ese sentido, propuso evaluar alternativas como fortalecer guardias urbanas locales o ampliar el sistema de cámaras de seguridad para acompañar la tarea policial.

Basural en llamas: “No puede seguir funcionando”

El tema más sensible fue el incendio del basural a cielo abierto, que arde desde principios de enero y generó fuertes reclamos vecinales por la contaminación.

Palacios fue contundente: “El basural no puede seguir funcionando. Está legalmente clausurado desde 2015 por una ordenanza municipal y el propio municipio reconoció que debía trasladarse a un relleno sanitario”.

Recordó además que existe una ley provincial de 2023 que otorgó al municipio un plazo de tres años para desarrollar un relleno sanitario en el predio de Monte Gobierno. De no cumplirse ese requisito, el terreno volvería a la órbita provincial.

“Estamos ante el riesgo de perder ese predio si no se avanza con el proyecto. Mientras tanto, convivimos con un basural de entre 7 y 12 metros de altura de residuos, que se incendia constantemente y contamina a toda la región”, señaló.

El humo llegó a visualizarse desde localidades vecinas como Morea e incluso desde distritos cercanos, generando malestar generalizado. “Hubo días en que era imposible respirar”, describió.

El concejal informó que desde su espacio presentaron denuncias ante el Ministerio de Ambiente bonaerense y la Defensoría del Pueblo, además de solicitar la interpelación de los funcionarios responsables y de la intendenta municipal.

También valoró la iniciativa de vecinos que realizaron denuncias ante la organización ambiental Greenpeace. “Bienvenido sea todo lo que ayude a encontrar una solución”, expresó.

Finalmente, Palacios remarcó la diferencia de funciones entre el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo.

“Nosotros legislamos, controlamos y denunciamos. No manejamos el presupuesto ni tomamos decisiones ejecutivas. Pero sí somos la caja de resonancia de la comunidad y debemos exigir respuestas”, explicó.

El edil reconoció el hartazgo social y advirtió sobre el riesgo de descreimiento en la política: “La falta de respuestas genera enojo y desprestigio. Pero nuestra tarea es seguir insistiendo hasta que estas problemáticas dejen de ser temas recurrentes”.

La situación del basural, la seguridad en las localidades y el reclamo por la VTV se perfilan así como ejes centrales del debate político en Nueve de Julio de cara al inicio del período legislativo 2026.