General

Vuelco en Ruta 65: un jubilado sufrió fractura de cuatro costillas y quedó internado

El siniestro ocurrió este lunes en el cruce de la Ruta Provincial N° 65 y las vías de El Tejar. don la víctima de 69 años fue internada en un centro privado con fracturas en el lado derecho del tórax. Interviene la UFI N° 3 del Departamento Judicial Mercedes

Un hombre de 69 años resultó herido este lunes tras el vuelco del automóvil que conducía en el cruce de la Ruta Provincial 65 y las vías del paraje El Tejar, en jurisdicción del Departamento Judicial Mercedes.

El hecho fue caratulado como “Lesiones culposas”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Mercedes y del Juzgado de Garantías en turno.

Según supo CN, personal de la Estación de Policía Comunal se presentó en el lugar del siniestro vial, donde por causas que se intentan establecer volcó un automóvil marca Chevrolet, modelo Classic 4P LT Pack 1.4N, dominio NAW257, de color gris, conducido por un nuevejuliense – H,A. de 69 años.

Tras el accidente, el conductor fue asistido y trasladado para su atención médica. El examen determinó que presenta fractura de cuatro costillas del lado derecho, por lo que permanece internado en un centro de salud privado. Se desconoce se hubo otros vehículos involucrados ni personas lesionadas.

