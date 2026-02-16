Reclamo por caminos rurales y limpieza de canales en la Mesa de Emergencia Vial de Nueve de Julio

El pasado viernes 13 se llevó a cabo una nueva reunión de la Mesa de Emergencia Vial en el partido de 9 de Julio, encabezada por la intendenta María José Gentile y el secretario de Obras Públicas, Juan Pablo Boufflet.

Durante el encuentro, el Municipio presentó un informe sobre las tareas realizadas en el marco de la emergencia, mientras que el Equipo de Emergencias de la Dirección de Vialidad Provincial comunicó la finalización de los trabajos en los cuarteles 12 y 13 (Dudignac y Morea) y anunció que desde esta semana comenzará a operar en los cuarteles 4 (El Chajá y 12 de Octubre) y 10 (Bacacay).

Participaron además representantes de la Sociedad Rural de 9 de Julio, la Cooperativa Agrícola de Dudignac, la Filial FAA 9 de Julio, productores referentes de caminos rurales, la oficina Hidráulica local, la Dirección de Vialidad Provincial y el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense.

Caminos secos, pero en mal estado

Desde la Sociedad Rural insistieron en la necesidad de acelerar la recuperación de los caminos rurales. Si bien señalaron que actualmente el 97% de los trazados se encuentran secos, advirtieron que muchos presentan un deterioro total que impide la circulación normal.

El presidente de la entidad, Hugo Enríquez, sostuvo que aproximadamente el 50% de los caminos no está en condiciones de ser transitado, situación que genera preocupación ante la inminente cosecha.

“La ventana climática de mayor temperatura y luz se achica, y la cosecha se acerca. Si tuviéramos un otoño normal o llovedor, la dificultad para la cosecha va a ser grande”, advirtió.

Enríquez recordó además que hace más de cuatro meses se hablaba de un plazo estimado de 120 días para avanzar en la recuperación, pero a pocas semanas de finalizar febrero consideró que el ritmo de trabajo continúa siendo lento.

Reclamo por la limpieza y legalización de canales

Otro de los puntos centrales del encuentro fue el reclamo por el “blanqueo” y mantenimiento de canales troncales que atraviesan el distrito y cumplen un rol fundamental en el escurrimiento del agua de la red vial rural.

Desde la entidad ruralista señalaron que existen trabas administrativas que impiden avanzar con la limpieza y mantenimiento de estos cursos, pese a que fueron construidos hace muchos años y forman parte del sistema de drenaje del partido.

En este sentido, solicitaron gestiones ante la Autoridad del Agua (ADA) para avanzar en la legalización de los canales y permitir su intervención.

Entre los cursos mencionados se encuentran el canal San Emilio Sur, el Arroyo El Gato y el tramo Mones Cazón–La Sofía, los cuales —según recordaron— no reciben mantenimiento desde hace más de 20 años.

“Son tres canales fundamentales para sacar el agua de distintos puntos del distrito. Hoy que el agua empezó a bajar, hay muchos lugares donde se podría trabajar”, remarcó Enríquez.

La Mesa de Emergencia Vial volverá a reunirse en las próximas semanas, mientras el sector productivo insiste en que el tiempo apremia y que la recuperación de caminos y canales resulta clave para garantizar la logística de la próxima campaña agrícola.