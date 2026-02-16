A 191 años de la muerte del caudillo y 121 del primer loteo: Facundo Quiroga, entre la historia y la identidad

- Advertisement -

Este 16 de febrero se cumplen 191 años del asesinato de Juan Facundo Quiroga, ocurrido en 1835 en Barranca Yaco, Córdoba. Y pocos días antes, el 12 de febrero, se conmemoraron 121 años del primer loteo, en 1905 de la localidad bonaerense que lleva su nombre – Facundo Quiroga-, en el partido de Nueve de Julio.

Dos fechas distintas, pero profundamente ligadas por la memoria histórica.

El caudillo y su tiempo

En 1835, Facundo Quiroga, ex gobernador de Cuyo, residía en Buenos Aires bajo la órbita política de Juan Manuel de Rosas. Había combatido en las campañas libertadoras junto a José de San Martín y se convirtió en uno de los principales caudillos federales del interior.

Se opuso al proyecto unitario de Bernardino Rivadavia y enfrentó militarmente al general unitario José María Paz, quien lo derrotó en La Tablada y luego en Oncativo.

La relación entre Quiroga y Rosas fue estratégica pero no exenta de tensiones. Mientras Quiroga impulsaba una organización nacional que distribuyera equitativamente las rentas, Rosas defendía el control porteño de la Aduana argumentando que no estaban dadas las condiciones para un Congreso General.

En 1834, durante una misión mediadora en el norte, Facundo Quiroga fue asesinado el 16 de febrero de 1835 en Barranca Yaco por orden de los hermanos Reinafé. Su muerte consolidó el ascenso definitivo de Rosas al poder con facultades extraordinarias.

70 años después: nace el pueblo que lleva su nombre.

Cuando se realizó el primer loteo el 12 de febrero de 1905, se cumplían 70 años de la muerte del caudillo.

La localidad surgió a partir de la Estancia El Socorro, propiedad de Alfredo Demarchi, nieto de Quiroga. El agrimensor Wenceslao Castellanos trazó las calles y se buscó reivindicar la figura del “Tigre de los Llanos” dando su nombre al pueblo.

Un hecho fundamental fue la llegada del ferrocarril:

1° de diciembre de 1904: primer recorrido de prueba.

4 de diciembre de 1904: inauguración oficial de la estación con la presencia del presidente Manuel Quintana.

La estación primero se llamó “Quiroga” y luego “Facundo Quiroga”. El tren fue el motor del crecimiento regional, conectando con otras localidades bonaerenses.

El debate sobre la fecha fundacional

Existìan dos fechas relevantes:

4 de diciembre de 1904 – paso inaugural del tren.

12 de febrero de 1905 – primer loteo formal de tierras (hecho documentado).

Sin embargo, se conociò oficialmente de manera más reciente que el segundo loteo de tierra fue el 18 de diciembre de 1905 y se convirtió en la fecha de fundación de la localidad.

Hoy, a 121 años del loteo y 191 años de la muerte del caudillo, hubiese sido más cercano a la reivindicación que su nieto, Alfredo Demarchi, el fundador de la localidad impulsò de su abuelo, la fecha fundacional en febrero 1905.

Curiosidades históricas

En la estancia El Socorro trabajó el escritor Alfredo Le Pera, célebre letrista de Carlos Gardel.

En la década de 1920 vivió allí, siendo niña, Eva Perón.

Memoria y continuidad

La historia de Facundo Quiroga —el hombre y el pueblo— refleja tensiones centrales de la Argentina del siglo XIX: federalismo, organización nacional, liderazgo y violencia política.

El 16 de febrero de 1835 marcó el fin trágico del caudillo.

El 12 de febrero de 1905 marcó el inicio concreto de una comunidad que decidió llevar su nombre.

Ambas fechas, separadas por siete décadas, dialogan en la memoria colectiva y en la construcción de identidad de un pueblo que aún sigue escribiendo su historia.