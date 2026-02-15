Centro de Economía Política Argentina: fuerte caída del gasto público real en enero y suba del 69% en Inteligencia

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un nuevo informe sobre la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) correspondiente a enero de 2026, primer mes del ejercicio. El estudio detecta una caída real del gasto total del 22% interanual en comparación con enero de 2023, configurando un escenario de fuerte ajuste en áreas sensibles del Estado.

Dentro de este panorama, el trabajo destaca como principal excepción el aumento del 69% en la Secretaría de Inteligencia del Estado, organismo dependiente de Presidencia de la Nación. En paralelo, los Servicios de Deuda Pública concentran el 8% del gasto total, manteniendo una participación relevante dentro de la estructura presupuestaria.

Recortes en organismos públicos y salud

Entre los organismos descentralizados se observan fuertes contracciones. El Instituto Malbrán registra una caída del 34% y la ANMAT del 56%. La Superintendencia de Servicios de Salud muestra una baja marginal del 1,4%. En contraposición, el INCUCAI exhibe un incremento del 97% en su ejecución.

En materia sanitaria, varios programas aparecen virtualmente paralizados: Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (-100%), Respuesta al VIH, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra (-100%), Prevención de Patologías Específicas (-89%), Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica (-83%) y Prevención de Enfermedades Endémicas (-54%). El informe menciona, no obstante, un incremento marginal del 5% en Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica en otro tramo del análisis.

Ajuste en ciencia y tecnología

El sector científico también enfrenta recortes generalizados. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cae 76%, la CONAE 24%, el CONICET 21%, el Servicio Meteorológico Nacional 41%, la Fundación Miguel Lillo 28% y la CONEAU 3%.

Seguridad social y desarrollo social

En el área de seguridad social, la ANSES presenta una disminución del 10%, mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia registra un recorte del 72% y el INAES del 34%.

En desarrollo social, el ajuste es casi total en programas como Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social (-100%), Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia (-100%) y Comedores Comunitarios y Merenderos (-100%).

Industria, energía y fuerzas federales

En desarrollo productivo, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cae 3%, el INTI 44%, el Instituto de Investigación y Desarrollo 87% y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 37%.

En energía, la Comisión Nacional de Energía Atómica retrocede 35%, la Autoridad Regulatoria Nuclear 19% y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas 31%.

Las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas también experimentan caídas significativas: la Policía Federal Argentina (-38%), la Gendarmería Nacional Argentina (-29%), la Prefectura Naval Argentina (-32%), el Ejército Argentino (-18%), la Armada Argentina (-15%) y la Fuerza Aérea Argentina (-18%).

Educación paralizada y obra pública en mínimos

En educación, los programas críticos muestran ejecuciones casi nulas: Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-100%), Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles (-100%), Becas y Gestión Estudiantil (-63%), Acciones de Formación Docente (-44%), Infraestructura y Equipamiento (-99%) y Desarrollo de la Educación Superior (-13%).

En transporte y obra pública, la ejecución es extremadamente baja, con caídas que oscilan entre el 96,5% y el 100%. Programas como Infraestructura en Municipios, Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación, Construcción de Rutas Seguras, Túneles y Puentes Grandes, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios y el Desarrollo de la Cuenca Matanza–Riachuelo presentan recortes totales. El Desarrollo de Infraestructura Hidráulica (-96,5%) y el Desarrollo de Obra Pública (-97,7%) también exhiben reducciones casi absolutas.

Transferencias a provincias

Las transferencias del Tesoro Nacional a provincias y municipios muestran fuertes ajustes, con caídas del 100% en la asistencia financiera a entes de Energía, Obras Públicas y Transporte, y en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. La cooperación técnica a municipios baja 96,6% y el programa de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional 53,2%. Como excepción, la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios crece 29,7%.

Un escenario de alta preocupación

El informe de CEPA concluye que la Administración Pública Nacional atraviesa una reducción marcada de su ejecución presupuestaria, afectando programas clave de salud, educación, desarrollo social, transporte y obra pública. La combinación de fuertes recortes en políticas de impacto social y productivo con el aumento del gasto en Inteligencia configura, según el análisis, un escenario de alta preocupación sobre la continuidad de políticas públicas esenciales en un contexto económico desafiante.