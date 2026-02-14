La compra de carne vacuna cayó 6,5% y profundiza la retracción del consumo

Un informe de la Universidad de Palermo reveló que el consumo privado descendió 1,5% interanual en enero. El retroceso impactó con fuerza en sectores disímiles como la carne vacuna y la venta de automóviles, en un contexto de mayor cautela de los hogares.

El consumo privado inició el año con números en rojo y confirmó un escenario de enfriamiento que afecta a distintos sectores de la economía. Según el Índice de Consumo Privado (IPC-UP) elaborado por la Universidad de Palermo, en enero se registró una caída interanual del 1,5%, marcando el segundo retroceso consecutivo tras los datos negativos de diciembre.

El estudio advierte que las familias están adoptando “estrategias defensivas” para resguardar sus ingresos disponibles en un contexto de desaceleración en la expansión del crédito y estancamiento de los ingresos reales. “El comportamiento del índice sugiere que el gasto de los hogares continúa atravesando una fase de cautela, con dinámicas heterogéneas entre rubros y sin un motor claro de expansión”, señala el trabajo académico.

Fuerte impacto en carne y autos

Entre los sectores más golpeados sobresale el consumo de carne vacuna, que se desplomó 6,5% interanual y cerró el semestre en terreno negativo, consolidando una tendencia de retracción que preocupa a la cadena cárnica.

El sector automotor también evidenció dificultades: las ventas registraron una baja del 4,2% interanual en enero. En tanto, el rubro gastronómico porteño volvió a mostrar cifras adversas, con una caída del 2,3%.

Señales de alerta en la macroeconomía

Los indicadores generales refuerzan el panorama de enfriamiento. La recaudación real del IVA descendió 3,1% interanual, acumulando su tercera caída consecutiva, un dato que suele reflejar la evolución del consumo interno.

Por su parte, si bien los préstamos vinculados al consumo todavía presentan tasas positivas, las compras con tarjeta de crédito crecieron 11,7% interanual en enero, evidenciando una marcada desaceleración frente a los incrementos cercanos al 20% registrados hacia fines de 2025.

El escenario plantea interrogantes sobre la evolución del consumo en los próximos meses, en un contexto donde la prudencia de los hogares parece consolidarse como la principal característica del inicio del año.