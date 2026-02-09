lunes, febrero 9, 2026
Nueve de Julio
Alerta amarillo por vientos intensos y tormentas para la noche del martes y madrugada del miércoles

El avance de un frente frío provocará ráfagas de hasta 80 km/h, lluvias intensas y tormentas localmente fuertes en sectores del oeste y sudoeste del área DC

A partir de la noche del martes 10 de febrero, el avance de un frente frío comenzará a afectar distintas zonas del área DC, motivo por el cual rige un alerta amarillo por vientos y tormentas.

En una primera etapa, el fenómeno impactará sobre la zona DC 6, con tormentas de variada intensidad, destacándose especialmente la presencia de vientos intensos sostenidos entre 35 y 55 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Inicialmente, los vientos soplarán del sector oeste, rotando posteriormente al sector sur con el avance del frente.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana del miércoles 11 de febrero, se espera que las condiciones adversas se extiendan hacia la zona DC 6, el oeste de DC 4 y DC 11, y que se desarrollen tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, sobre DC 4, el oeste de DC 3 y el sudoeste de DC 10.

Estas tormentas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas, que nuevamente podrían alcanzar valores cercanos a los 80 km/h.

Se prevén precipitaciones acumuladas entre 30 y 60 mm, con la posibilidad de que estos valores sean superados de manera puntual.

Se recomienda a la población mantenerse informada, asegurar objetos que puedan volarse y evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de los fenómenos más intensos.

