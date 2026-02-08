El carnaval artesanal de Lincoln 2026 brilla con fuerza

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La edición 2026 del Carnaval Artesanal de Lincoln ha comenzado con un éxito rotundo, reuniendo a miles de espectadores en las noches del viernes 6 y sábado 7 de febrero. Con más de 140 motivos en escena, incluyendo carrozas, cabezudos, máscaras sueltas, carros musicales, atracciones mecánicas, batucadas y comparsas, el corsódromo se convirtió en un espectáculo incesante que se extendió por casi 5 horas continuas. La música estuvo a cargo de Valentina Márquez, el viernes, y Mario Luis, el sábado, quienes pusieron el toque necesario para desatar la fiesta de “Momo”. El cierre de la primera noche contó con un arrasador show de Valentina Márquez, mientras que Mario Luis conquistó los corazones del público en la madrugada del domingo. Este domingo 8 de febrero, el Carnaval de Lincoln continuará con su tercera noche de desfile, con presentaciones de batucada Shembé, AMALAS, las comparsas G.R.E.S Chimichurri, Nuevo Imperio, G.R.E.S Emperadores, La Fusión, Fénix, Caú Caú Mixto, la batucada Samba’ E, G.R.E.S Unido Do Samba, Venecianos y el carro musical “No va Pa’l Mar”. El cierre de este gran fin de semana será con un show exclusivo de Rusherking.