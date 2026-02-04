Provincia de Buenos Aires busca imponer una prohibición para el acceso a redes sociales a menors de edad

- Advertisement -

En un contexto global donde varios países han comenzado a restringir el acceso de los adolescentes a las redes sociales, un nuevo proyecto de ley en la Provincia de Buenos Aires propone una prohibición aún más estricta que las adoptadas en Europa y otros países.

La iniciativa establece que el acceso a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, X (anteriormente Twitter), YouTube y otras, se limitará a partir de los 13 años, un límite inferior al de naciones como España, Francia o Australia, que han fijado la barrera en los 15 o 16 años.

El proyecto, presentado por el diputado Gustavo Cuervo, presidente de la bancada Nuevos Aires, tiene como objetivo proteger a los menores de los potenciales daños causados por el uso excesivo e incontrolado de redes sociales.

La iniciativa incluye medidas estrictas, como la prohibición de acceso sin excepciones, incluso si los padres o tutores lo autorizan, y la responsabilidad de las empresas que gestionan estas plataformas para controlar el cumplimiento de la norma.

Cuervo ha señalado que el consumo desmedido de redes sociales entre los adolescentes está vinculado a problemas como la sobreexposición a contenidos nocivos, aumento de ansiedad, trastornos de autoestima, y dificultades en la concentración y el rendimiento académico. Además, ha resaltado el riesgo de que los menores sean víctimas de grooming y otras formas de violencia digital.

A nivel internacional, otros países como España, Francia, Dinamarca y Noruega han comenzado a implementar restricciones en el acceso a redes sociales para proteger a los jóvenes.

Sin embargo, la propuesta en la provincia argentina es aún más rigurosa que las medidas adoptadas en estos países. En Europa, por ejemplo, el límite en algunos países se encuentra en los 15 o 16 años, mientras que en Argentina se busca establecerlo en los 13.

El debate sobre la regulación de las redes sociales ha generado controversia en varios lugares del mundo. En España, el presidente Pedro Sánchez se enfrentó a críticas de figuras como Elon Musk, quien calificó al mandatario de “tirano” y “traidor al pueblo” debido a las restricciones impuestas. En Francia, Musk enfrenta un juicio por difundir contenidos ilícitos a través de X y por manipulación de algoritmos en la plataforma.

A medida que más países adoptan medidas de control, el debate sobre los límites del acceso de los menores a las redes sociales continúa siendo un tema relevante, con implicancias tanto en términos de protección infantil como de libertad digital.