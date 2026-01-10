El Gobierno licitará las Rutas 3 y 5 de la Red Federal de Concesiones

El Ejecutivo nacional prepara la licitación de las Rutas 3 y 5, tramos cruciales que atraviesan la provincia de Buenos Aires, como parte de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC). Esta primera semana del año se firmó la privatización de la Etapa I, lo que marca un paso importante para la modernización de la infraestructura vial del país.

Un avance clave para el sur y el centro del país

Los tramos que incluyen a la Ruta Nacional 3, que conecta Buenos Aires con el sur del país, y la Ruta Nacional 5, que une la ciudad de Buenos Aires con Santa Rosa (La Pampa), son vitales para el desarrollo económico y logístico de la región. La Etapa II de la Red Federal de Concesiones ya está abierta a licitación pública, con pliegos preliminares disponibles para consulta.

Rutas estratégicas

En detalle, los tramos a licitar incluyen la Ruta 3, que se extiende a lo largo de 615,52 km desde el final de la Autopista Ezeiza-Cañuelas hasta el empalme con la RN 1V03 Bahía Blanca, y la Ruta 5, que abarca 538,65 km, conectando el Acceso Oeste en Buenos Aires con Santa Rosa, en La Pampa.

Además, se destaca la construcción de nuevas autopistas, como la Autopista Ezeiza-Cañuelas y la Autopista Riccheri, que mejorarán significativamente el acceso al sur de Buenos Aires y sus alrededores.

El objetivo de estas concesiones es no solo mejorar la conectividad, sino también garantizar un mantenimiento adecuado y realizar nuevas explotaciones que generen ingresos adicionales bajo el sistema de peaje.

La licitación de estos tramos forma parte de un plan integral para modernizar y optimizar la red vial nacional, con una inversión que se espera beneficie tanto al transporte de carga como a los usuarios particulares que utilizan estas rutas de forma cotidiana.