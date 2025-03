Día Internacional de la Mujer: El 44% de los nuevos diagnósticos de VIH y 54% de sífilis corresponden a mujeres y niñas

En un día significativo de reflexión y lucha por la igualdad de género, el Día Internacional de la Mujer, la Fundación AIDS Healthcare Foundation (AHF), la mayor organización mundial de lucha contra el sida, alza su voz junto a millones de mujeres de América Latina para hacer frente a una alarmante realidad: el 44% de los nuevos diagnósticos de VIH a nivel mundial corresponden a mujeres y niñas. Esta cifra, que refleja el impacto desproporcionado de la epidemia sobre la población femenina, subraya las profundas desigualdades estructurales que siguen afectando a las mujeres en todas las regiones, incluida Argentina.

A pesar de los avances en la prevención y tratamiento del VIH, la violencia de género, las restricciones a los derechos reproductivos y la falta de acceso a servicios de salud de calidad continúan siendo factores clave que contribuyen a la persistencia de este fenómeno. A esto se le suman las dificultades económicas, la escasa educación sexual y la escasa autonomía de las mujeres sobre su salud reproductiva.

La situación en Argentina

Según datos del Boletín en Respuesta al VIH y las ITS, publicado en diciembre de 2024, un 30% de los nuevos diagnósticos de VIH en Argentina son de mujeres cisgénero. En cuanto a las infecciones de sífilis, el porcentaje de mujeres afectadas es aún mayor, alcanzando el 55,4% de los casos notificados. Estos números destacan la importancia de revisar y fortalecer las políticas públicas en materia de prevención y educación sexual.

La falta de acceso a productos de higiene menstrual, junto con la escasa educación sexual integral, perpetúa la vulnerabilidad de las mujeres, no solo en términos de salud, sino también en su bienestar económico y social. La escasa disponibilidad de recursos para su gestión menstrual limita la movilidad, la dignidad y, en muchos casos, su capacidad para acceder a la educación o al empleo, cerrando puertas a las oportunidades y perpetuando el ciclo de pobreza y exclusión.

La voz de AHF: prevención y concientización

Natalia Haag, Directora Nacional de Testeo y Prevención de VIH de AHF Argentina, subraya la necesidad de una acción urgente para frenar el avance de las infecciones de transmisión sexual (ITS): “Las infecciones pueden afectar a mujeres de todas las edades y orientaciones sexuales, muchas de las cuales no presentan síntomas al principio. Por eso, las campañas de prevención y concientización son cruciales para promover la detección temprana. Es importante recordar que el tratamiento antirretroviral permite llevar una vida saludable y que una persona con VIH que tiene carga viral indetectable NO transmite el virus (I=I), lo que incluso permite un embarazo saludable si se sigue el tratamiento adecuado”, explicó Haag.

La crisis en América Latina y el Caribe

La situación en América Latina y el Caribe, donde la violencia sexual y los embarazos adolescentes continúan siendo una grave preocupación, requiere una acción inmediata. La región mantiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes a nivel global, con aproximadamente 1,6 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años dando a luz cada año. La falta de información, junto con la escasa disponibilidad de anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva, agrava aún más el panorama.

“Las mujeres y las niñas merecen la posibilidad, el conocimiento y los recursos para tomar el control de su salud y su futuro”, afirmó Loretta Wong, Subdirectora de Incidencia y Políticas Globales de AHF. “El cambio real requiere más que palabras: exige compromisos concretos, incluyendo la expansión del acceso a la prevención y el tratamiento del VIH, los servicios de salud sexual y reproductiva, y el empoderamiento económico”, agregó Wong.

Compromiso con un futuro sin desigualdades

En este Día Internacional de la Mujer, AHF reafirma su compromiso de seguir trabajando por la igualdad de género y por garantizar que ninguna mujer ni niña quede atrás en la lucha contra el VIH y las ITS. A través de la concientización, la educación, la prevención y el acceso a tratamiento, la organización apuesta por construir un futuro en el que todas las mujeres tengan las herramientas para vivir una vida plena, saludable y libre de violencia.

