Situación particular del Hogar Virgen de Luján de Facundo Quiroga

Una reunión de ultimo momento se realizó en el cierre de la tarde de este jueves 13, en el Hogar Virgen de Luján de Facundo Quiroga, donde se encuentran viendo más de una docena de personas mayores, a los fines de analizar el cuadro que atraviesan y encontrar la salida o solución.

La Comisión Cooperadora de la institución es presidida por Miguel Pagella, quien desde cuatro días viajó a Buenos Aires con licencia psiquiátrica por un mes y se han encontrado con una cuadro financiero que lo reflejaron en una hoja de cuaderno y escrito a mano alzada. Lo libros no se encuentran y entre ellos hay un faltante de 5.200 dólares de un importante donativo en moneda norteamericana de una estancia cercana a la localidad.

La deuda es de casi 10 millones de pesos y como corre riesgo la alimentación de los abuelos que allí viven varios vecinos hay comenzado a realizar donaciones en alimentos para ser distribuidos entre todos.

Si bien no hay certeza, todo indicaría que los cargos de la comisión directiva están vencidos y hay ausencia de Asambleas para analizar los estados contables.

Del encuentro de la jornada de este jueves, se supo que hay proveedores que no cobrar, personal del Hogar que no reciben sus haberes y sus aportes previsionales no se han realizado desde hace tiempo. La tesorera es la hermana del presidente y habría alguna información que desconoce, se señala entre los presentes de la reunión.

De ese encuentro trascendió que algunos abuelos que viven en el Hogar le habrían entregado al presidente su tarjeta de debito para el cobro de sus jubilaciones y desconocen el destino de las mismas ya que Miguel Pagella no se encuentra en la localidad.

No de descarta, que previo asesoramiento se impulsen acciones legales civiles y penales a los fines de deslindar responsabilidades.

En este contexto, Cadena Nueve intentó dialogar con el presidente quien respondió que se encuentra en Buenos Aires, no va hacer declaraciones, está con licencia psiquiátrica y acaba de recibir el nacimiento de un nieto.