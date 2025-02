Joven de French aspira a ser Delegado Municipal: “Quiero Trabajar por Mi Pueblo”

En la previa a las elecciones del 23 de febrero, en ‘Despertate’ por Cadena Nueve u Máxima 89.9, Matías Figueroa, un joven de 24 años que se postula como candidato a delegado de French, recordó que ya intentó postularse en 2022, perdió por poco ante el actual conductor del pueblo Leonardo Vélez, regresa con renovadas ganas y el compromiso de trabajar por la comunidad que lo vio nacer, crecer y desarrollarse.

“Mi padre fue delegado durante muchos años, y desde que nací vi cómo trabajaba para la gente de French. Me crié en el pueblo, y es algo que quiero seguir haciendo: ayudar, ser parte activa de la comunidad y contribuir a su crecimiento”, explicó Matías durante la charla.

Un Joven Comprometido con la Comunidad

Figueroa, quien se destaca por ser uno de los candidatos más jóvenes, de los presentados para ser Delegado Municipal, tiene un enfoque claro sobre las prioridades para su gestión: “Hay muchos temas por resolver, como el problema del agua potable, las calles en mal estado y el cementerio que está deteriorado. Con la ayuda de la gente, sé que podemos hacer mucho para mejorar French”.

Además, en relación con los problemas actuales del pueblo, Matías mencionó la situación del agua potable que afecta a los vecinos. “Todo el mundo toma agua de la red corriente, y es un problema grande que hay que resolver. Además, está la suspensión del uso de fertilizantes en ciertas áreas, lo que también impacta en la localidad”.

Familiar y Laboral

Matías recordó que su familia tiene una producción agrícola familiar que involucra la cría de vacas y la elaboración de chacinados. “Trabajamos en el campo, es algo que venimos haciendo hace años, y me siento identificado con el trabajo que hace mi familia”, explícito como integrante de ese esquema de trabajo.

Contó que son cuatro hermanos, y su vida ha estado marcada por su cercanía con la comunidad de French. “Toda mi vida la pasé aquí, y tengo una relación cercana con la gente del pueblo. Espero que me den la oportunidad de ser delegado, porque tengo muchas ganas de seguir trabajando por French”.

Desafíos de la Juventud y la Oportunidad de Cambio

Al ser uno de los candidatos más jóvenes, Matías sabe que la juventud puede ser vista tanto como una ventaja como un desafío. “La juventud trae ideas frescas, dinamismo y muchas ganas de trabajar. No se debe subestimar a los jóvenes por la edad, porque todos tenemos metas y la energía para alcanzarlas”, destacó.

Aunque en las elecciones de 2022 no tuvo la suerte de ganar, Matías está convencido de que esta vez tiene más experiencia y el respaldo de su gente. “En 2022 faltó un poco más de campaña, pero esta vez estamos con todo. Los jóvenes tenemos mucho por ofrecer, y espero que la gente confíe en mí para seguir adelante con los cambios que necesitamos”.

Propuestas y Necesidades para el Pueblo

Entre las principales preocupaciones que los vecinos le han transmitido, Matías destacó la necesidad de un cajero automático, ya que muchas personas no tienen movilidad y deben viajar a 9 de Julio para realizar sus gestiones bancarias. “También se necesita un transporte público. En el pasado, French tenía un servicio de transporte, pero ya no existe. Esto complica mucho la vida cotidiana de los vecinos, sobre todos aquellos que no tienen vehículo”, agregó on entusiasmo.

En cuanto a su vida personal, Matías contó que cuenta con el apoyo incondicional de su familia, especialmente de su madre y su padre, quien fue delegado durante muchos años. “Mis padres siempre me apoyaron en todo. Ellos son mi principal motivación para seguir adelante y asumir este desafío”, expresó.

Con su campaña en marcha, Matías se mostró optimista y agradeció el apoyo de los vecinos. “Me conocen desde siempre, y eso me da mucha esperanza. Sé que hay mucho por hacer, pero estoy dispuesto a poner todo de mí para que el French crezca y mejore para todos”.